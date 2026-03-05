Derrumbe de ventas en las rebajas de invierno para más de la mitad del pequeño comercio de Mallorca, donde el 55,4% de ellos vieron disminuida su facturación respecto a las del año anterior.

Un 37,5% mantuvieron una facturación estable y sólo un 7,1% consiguieron incrementarla, según el balance presentado este jueves por la patronal Pimeco.

Por sectores, la caída ha sido especialmente acusada en el comercio de moda y complementos, que concentra el 61,2% de las disminuciones de facturación. También han sufrido descensos los comercios del hogar, la decoración y el calzado, por encima del 9%.

Casi el 20% de los establecimientos han registrado variaciones negativas de entre el 10% y el 20%, mientras que cerca del 9% han sufrido reducciones de entre el 20% y el 50%.

El 44,6% de los comercios asegura que el gasto por cliente ha sido inferior al del año pasado y solo se ha incrementado en el 1,8% de los establecimientos.

Atendiendo a estos datos, el 62,5% de los pequeños y medianos comerciantes de Mallorca han calificado la campaña de rebajas como «floja» o «muy floja», mientras que el 16% ha considerado que ha sido positiva.

El 90% de los comerciantes ha advertido que la «liberalización constante» de los descuentos a lo largo de todo el año perjudica a los pequeños establecimientos y beneficia a las grandes plataformas, habida cuenta de su mayor capacidad financiera.

Esta situación, siempre según el balance de Pimeco, tiene un impacto directo sobre la liquidez de los negocios, de los cuales el 39,3% afirma que las rebajas han contribuido poco a mejorarla, el 28,6% que no ha contribuido en absoluto y el 32% que sí.

En ese contexto, el 44,6% de los comercios define su situación como aceptable, el 23,2% como difícil y el 8,9% como muy difícil. La incertidumbre (41,1%) y la prudencia (35,7%) son los factores que los comerciantes han dicho que más marcarán sus perspectivas, mientras que el optimismo es minoritario (17,9%).

Ante este escenario, la patronal ha reclamado medidas urgentes y concretas. Los comerciantes han solicitado mayor promoción del comercio local (76,8%), ayudas directas (66,1%) y una reducción de la carga fiscal (48,2%).

«El pequeño y mediano comercio es el corazón de nuestros pueblos y de Palma, genera luz, seguridad y riqueza distribuida», ha sentenciado la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.