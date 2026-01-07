Rebajas sin trampas en Baleares: claves para comprar seguro y evitar estafas

Unas rebajas de invierno que ya no son lo que eran y que en plataformas online y aplicaciones móviles están en marcha desde hace una o dos jornadas, arrancan este miércoles día 7 a pie de calle en los comercios de Baleares.

Aunque desde la liberalización del calendario comercial en 2012 cada firma tiene libertad para fijar sus propias fechas de inicio, la tradicional jornada del 7 de enero tiene su encanto para muchos consumidores, que buscarán desde primera hora de la mañana los mejores descuentos a su alcance.

Una oportunidad interesante, pero también un momento en el que conviene extremar la precaución y recordar que las rebajas afectan únicamente al precio, nunca a la calidad, a la seguridad ni a los derechos de las personas consumidoras.

Así lo ha recordado la dirección general de Consumo que ha ofrecido toda una serie de recomendaciones para que las compras se realicen con toda la información necesaria.

La primera es que antes de salir, es aconsejable calcular el presupuesto y elaborar una lista para evitar gastos innecesarios.

Es importante comprobar que el precio original aparece junto al rebajado o que se indica el porcentaje de descuento, ya que la normativa establece que el precio original debe ser el más bajo que haya tenido el producto en los treinta días anteriores al inicio de las rebajas.

Además, los artículos rebajados deben estar claramente diferenciados del resto y haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes, manteniendo la misma calidad que antes de la rebaja.

Conviene conservar siempre las facturas o los tiques de compra, porque son imprescindibles para cualquier reclamación, cambio o devolución.

Si surge algún problema y no se alcanza un acuerdo con el establecimiento, se puede solicitar la hoja de reclamación y presentar la queja.

También es recomendable elegir comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, que permite resolver las controversias de manera rápida y gratuita.

Hay que tener presente que el establecimiento no está obligado a cambiar un producto en perfecto estado, salvo que lo indique su política comercial.

En las compras por internet, la normativa concede catorce días naturales para devolver el producto. Si el artículo presenta un defecto de fábrica, se puede exigir su reparación o el reemplazo por otro modelo en perfecto estado, aunque la tienda no está obligada a devolver el importe íntegro salvo que no exista posibilidad de reparación ni otro artículo igual.

La publicidad del producto, sus características y catálogos comerciales deben conservarse, ya que son vinculantes y se puede exigir su cumplimiento. El servicio posventa y la garantía se aplican de igual forma durante las rebajas: tres años para productos nuevos y dos para productos digitales.

En el caso de artículos de segunda mano, la garantía puede reducirse a un año si se entrega un documento escrito, y si no, será de dos años. Además, la empresa debe garantizar la disponibilidad de recambios durante diez años.

Por último, para prevenir fraudes en las compras en línea, es fundamental asegurarse de que la dirección URL corresponde al sitio oficial y evitar acceder a enlaces sospechosos recibidos por SMS o correo electrónico sin verificar el remitente.