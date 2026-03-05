Primark tiene la colección perfecta para que los fans de la F1 se dejen el sueldo

La temporada 2026 de Fórmula 1 está a punto de arrancar con el Gran Premio de Australia, donde los pilotos españoles tienen pocas esperanzas de conseguir grandes resultados. Fernando Alonso está a la espera de que su Aston Martin pueda acabar la carrera, debido a los problemas de motor, lo que anticipa varias semanas negras si esas soluciones no llegan rápido. Pinta un poco mejor para Carlos Sainz, que ha podido rodar con su Williams sin complicaciones significativas, pero todo apunta a que el coche está muy pasado de peso y eso le hará tener que luchar por estar de media tabla para abajo. La única alegría para los fans españoles de este deporte la ha dado Primark, el gigante de la moda low cost, que acaba de poner a la venta una colección inspirada en el mundo del motor que ya está siendo la sensación en sus tiendas, tal y como hemos podido comprobar en Happy FM.

Alpine, la mítica marca de coches deportivos propiedad de Renault y que compite en la F1, ha colaborado con la cadena de tiendas para que su línea de ropa inspirada en las carreras pueda estar a unos precios más asequibles para los aficionados. Además de ser una marca con mucha historia, fue el equipo de Fernando Alonso hasta el año 2022. Pero no acaba ahí la relación con nuestro país, ya que, antes de cambiar de nombre, la escudería se llamó Renault durante décadas, siendo el equipo en el que el asturiano ganó sus dos mundiales y encontró refugio en el año 2008 tras el fiasco de McLaren. Por si no fuera suficiente, Carlos Sainz también pilotó para la escudería francesa y en 2024 estuvo muy cerca de volver gracias a Flavio Briatore, aunque en el último momento se decidió por Williams.

En los pasillos de Primark es posible encontrar varios modelos de camiseta de Alpine, siendo parecidas a las que lucirán en los circuitos los pilotos Pierre Gasly (que hasta hace poco fue yerno de Cayetano Rivera) y el argentino Franco Colapinto, además de todo su equipo. Todas ellas tienen un precio de 18 euros, mucho más económicas que las que la escudería vende en su tienda oficial, que pasan de los 60 euros. También hay opción de tallas para niños, que tienen un precio de 16 euros. En ellas aparece la característica A de Alpine y en varias encontramos los colores de la bandera francesa y el llamativo rosa de la empresa de tratamiento de aguas BWT, su principal sponsor y por el que hemos podido ver sus coches pintados de rosa en varias ocasiones. El dinero manda.

Pero, sin duda, las piezas más codiciadas de esta colección son las dos cazadoras que se pueden comprar del equipo. Una de ellas para niños, por un precio de 21 euros, mientras que la chaqueta tipo beisbolera sube hasta los 55 euros, siempre en tallas para mayores. Eso sí, hay que advertir que dan mucha talla, por lo que es posible que haya que buscar una talla menos de la que solemos utilizar.

Por último, Primark también ha puesto a la venta dos modelos de sudadera del equipo francés. Una, con capucha, es la que se asemeja más a la que utilizarán los mecánicos e ingenieros del equipo en los circuitos, mientras que hay un segundo modelo con un diseño más urbano, pero en el que la A de Alpine tiene un protagonismo destacado.

Honda también es protagonista de la moda

Aunque este año el motor Honda no parece que vaya a dar muchas alegrías (al menos a corto plazo) para Fernando Alonso, lo cierto es que la marca japonesa es historia de la competición. Aunque con su propio equipo no consiguieron grandes resultados, como motoristas han dado mundiales para equipos como Williams, McLaren y Red Bull, coronando a pilotos como Mansell, Senna y Verstappen.

De la marca nipona hay disponible una gorra de béisbol (10 €), completamente negra y con el logo de la marca. Además, los pasillos de Primark tienen dos tipos de camisetas (14 €), uno con fit estándar y otro con estilo boxy, con mangas más largas y más actual. Por último, también hay una cazadora bómber (35 €) con un corte mucho más recto y de color negro, que cuenta con los logos de la marca, aunque mucho menos llamativos que los de Alpine.