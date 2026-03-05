Quién es José Manuel Soto: su edad, su pareja, de dónde es y sus canciones más famosas

No es ningún secreto que, durante más de cuatro décadas, José Manuel Soto se ha convertido, indudablemente, en una de las voces más reconocibles de la industria musical en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Con un estilo cercano y melódico, el sevillano alcanzó una enorme popularidad en los años 80 y 90 del pasado siglo. En su amplia y exitosa trayectoria, incluye discos de éxito, así como giras y frecuentes apariciones en los medios de comunicación. Por lo tanto, se ha convertido en un personaje conocido mucho más allá del terreno musical. Algo que hemos podido comprobar recientemente tras confirmarse su participación en Supervivientes 2026. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera, sin dejar de lado cuestiones personales como son su edad, de dónde es, su pareja y sus hijos.

La trayectoria profesional de José Manuel Soto

Nacido el 11 de marzo de 1961 en Sevilla, José Manuel siempre ha tenido un fortísimo vínculo personal y artístico con esta ciudad. Desde muy temprana edad mostró interés por la música, hasta tal punto que, poco a poco, comenzó a darse a conocer en el circuito local antes de obtener la fama a nivel nacional.

El gran punto de inflexión de su carrera llegó a mediados de los 80. De hecho, en 1986, publicó su primer álbum, que incluía la canción Por ella. Fue ese tema el que le brindó la popularidad en todo el país, puesto que rápidamente se convirtió en todo un éxito radiofónico. Además, hizo posible que el andaluz consolidase su imagen como cantante romántico, al tratarse de una propuesta melódica, cercana al pop ligero, con alguna que otra influencia de su tierra.

Después de este primer gran éxito, José Manuel Soto no dejó de publicar álbumes y de realizar giras por nuestro país, pero también por Latinoamérica. Entre sus canciones más destacadas, se encuentran Déjate querer o, incluso, El abuelo. Además de su actividad musical, también ha formado parte de proyectos empresariales y culturales que tienen vinculación con esta industria. Además, recientemente, se ha confirmado su participación en el reality Supervivientes 2026.

Su vida personal

En este ámbito, a pesar de que siempre se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar de ella. Lo que sí se sabe es que está casado con Pilar Parejo, su pareja desde hace años y con quien se casó en los 80. Juntos han formado una familia de lo más consolidada en Sevilla, ciudad donde residen en la actualidad.

No podemos dejar de mencionar que José Manuel Soto es padre de tres hijos: Marcos, Jaime y Rocío. Con el tiempo, algunos de ellos han desarrollado sus propias trayectorias profesionales, y en ocasiones vinculadas al mundo cultural o empresarial. Lo que es un hecho es que el artista, en numerosas ocasiones y en diversas entrevistas, ha reconocido que su familia siempre ha sido uno de los grandes pilares de su vida. Es más, son su prioridad, por encima de su amplia y exitosa trayectoria en el mundo de la música.