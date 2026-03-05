Harry Styles confiesa cómo le afectó la muerte de Liam Payne: «Es muy difícil perder a un amigo»

Harry Styles ha regresado al panorama musical, tras varios años de ausencia, y lo está haciendo por todo lo alto. El popular artista británico se ha convertido en uno de los más sonados y queridos del momento. Por ello, no es de extrañar que la expectación por el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico sea máxima. Un nuevo álbum que verá la luz este 6 de marzo y se presentará al mundo bajo el título de Kiss All the Time, Disco Occasionally. Y es que, de esta manera, el cantante, de 32 años, cerrará de manera definitiva su exitosa era de Harry’s House.

Como ganador de tres premios Grammy, el artista siente un notable peso con el estreno de este nuevo álbum. Pero, tras cuatro años sin lanzar música nueva, podría decirse que la ilusión gana a la incertidumbre. Por ello, como siempre suele hacer antes del estreno de un nuevo disco, le ha concedido una entrevista a Zane Lowe para Apple Music. Un encuentro que fue grabado en París, Francia, y donde Styles se muestra muy relajado hablando de lo que ha sido de su vida durante los últimos años. Y es que, como muy bien saben sus fans, el británico se ha alejado por completo del foco mediático. Una desconexión total que le ha llevado a abandonar su faceta como estrella del pop y a reconectar con su lado más humano.

Harry Styles, sobre Liam Payne: «Solo quería ser grande»

En esta entrevista, Harry Styles ha hablado de su nuevo álbum, explicando detenidamente cada canción que compone el proyecto. Asimismo, ha aclarado por qué ha apostado por embarcarse en residencias, dejando de lado su esperado tour mundial. Además, ha contado el motivo por el que ha estado tanto tiempo ausente y cómo se ha embarcado en el mundo del running. Eso sí, como no podía ser de otra manera, Zane Lowe ha querido preguntarle al británico por uno de los momentos más tristes del pasado 2024.

La muerte de Liam Payne supuso un auténtico impacto a nivel global. Pues, tristemente, el artista perdió la vida al caerse de un tercer piso en Argentina. Para Styles, supuso un impacto desgarrador en su vida, pues era como un hermano para él. Y es que, al igual que el resto de sus compañeros de One Direction, crecieron juntos durante años. A pesar de que cada uno apostó por iniciar sus carreras en solitario, los artistas continuaron manteniendo una bonita relación de amistad. Por ello, el anuncio de su fallecimiento fue un gran choque emocional para él.

«Es muy difícil perder a un amigo, pero más difícil perder a uno que es tan como tú en muchos aspectos», comenzó explicando. El británico quiso dejar claro que, para él, Liam Payne era un chico «con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande». Asimismo, ver cómo uno de sus mejores amigos perdía la vida a los 31 años supuso un momento de reflexión para él. Y es que, comenzó a preguntarse qué quería hacer con su vida y cómo le gustaría vivirla.

Harry Styles se sincera: «Era una persona increíblemente especial, y es profundamente triste»

«Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo. Era una persona increíblemente especial, y es profundamente triste», comentó. Recordemos, Payne falleció y lo hizo como padre de un niño de 7 años. Una terrible pérdida que dejó a todos sus seres queridos, y a sus fans, completamente desolados.

Desde que los miembros de One Direction optaron por iniciar sus carreras como solistas, no se les volvió a ver juntos. Muchas veces se habló de reuniones y celebraciones puntuales, pero nunca sucedió. Tristemente, al final, lo que los reunió a todos fue el funeral privado de Liam Payne.