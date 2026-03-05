El audio de la periodista de Público sobre la tarjeta de Dina: «Es inexplicable que Iglesias haya tardado meses en dársela»

Patricia López, integrante de La Compañía y periodista del medio afín a Podemos, dejó grabada su incredulidad ante el comportamiento del entonces secretario general en el chat secreto que coordinaba al partido con la Fiscalía Anticorrupción. Sus palabras resuenan hoy con especial fuerza tras la declaración de Iglesias en la Audiencia Nacional. En los audios del chat de La Compañía a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la ex periodista de Público fue tajante: «Es inexplicable que Iglesias haya tardado meses en dársela».

Pablo Iglesias declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional y reconoció lo que llevaba años siendo el nudo gordiano del caso: que guardó durante seis meses en su casa la tarjeta de memoria robada a su ex asesora Dina Bousselham antes de devolvérsela. Su justificación fue que quería ahorrarle «el sufrimiento» de saber que su material íntimo podía haber estado en manos de periodistas. «Quizás adopté una posición paternalista», admitió el ex vicepresidente del Gobierno ante el tribunal. Pero esa explicación ya había sido anticipada y descartada desde dentro de su propio círculo de confianza. Una coartada que no convenció ni a sus propios aliados

La declaración de Iglesias en la Audiencia Nacional sigue la línea que el ex líder de Podemos ha mantenido desde que el caso salió a la luz. Según su versión, fue el entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien le entregó en 2016 la tarjeta, advirtiéndole de que contenía fotos íntimas de su «pareja» y comprometiéndose a no publicar nada al respecto en sus medios. Iglesias comprobó el contenido, constató que las imágenes no eran de su pareja sino de una trabajadora —es decir, de Dina Bousselham—, creyó que era la única copia existente y decidió guardarla en casa durante seis meses. El motivo, insiste: proteger a su colaboradora de un mal trago innecesario.

El problema es que esa lógica no se sostenía ni ante quienes más cerca estaban de él. En el audio de La Compañía, Patricia López expresaba una perplejidad que era difícil de disimular: si Iglesias tenía la tarjeta, si había comprobado su contenido y si creía que nadie más la tenía, ¿qué razón había para no devolvérsela a su propietaria de inmediato? La respuesta que la periodista no encontraba era la misma que el juez Manuel García-Castellón tampoco encontró cuando en junio de 2020 retiró a Iglesias la condición de perjudicado, al considerar que su conducta era «incompatible» con la de alguien que había sido víctima de una operación de espionaje político.

Seis meses de silencio que lo cambian todo

El propio Iglesias reconoció ante el tribunal que fue el presidente del Grupo Zeta quien le trasladó que pensaba que era la única copia de la tarjeta, algo que el exlíder de Podemos aseguró haber creído. Aun así, decidió no informar a Bousselham. «Era enormemente duro para Dina saber que ese material íntimo podía haber estado en manos de periodistas o gente ajena», declaró.

Pero ese argumento tiene una grieta evidente: si Iglesias creía que era la única copia y que ningún medio tenía la información, el riesgo que quería evitarle a su exasesora era, en su propia versión, inexistente. No había nada que temer porque, según él, nadie más tenía el material. La pregunta que queda en el aire —y que López formuló antes que nadie desde dentro del propio entorno de Podemos— es entonces por qué esperó seis meses para decírselo.

Lo que Gloria Elizo añadió en el mismo chat

La perplejidad de López en el audio cobra una dimensión todavía más grave cuando se pone en relación con lo que la entonces jefa jurídica de Podemos, Gloria Elizo, escribió en ese mismo chat. Según su relato, el entorno de Iglesias —él mismo, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo— no solo tardó meses en devolver la tarjeta: la destruyó antes de hacerlo, «porque no se fían de ella». Es decir, la justificación del paternalismo protector que Iglesias ofreció este lunes ante el tribunal choca frontalmente con lo que su propia número dos relataba en privado: que la tarjeta fue destruida no para proteger a Dina, sino para protegerse de ella. La declaración de este lunes no ha cerrado el caso. Ha vuelto a abrirlo.