Univision rompe con ‘eldiario.es’: se sienten engañados por las noticias ‘fake’ sobre Julio Iglesias

La colaboración transatlántica entre eldiario.es y Univision para publicar las presuntas acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias ha terminado en ruptura. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, la cadena estadounidense se siente engañada por el enfoque que el medio español dio a la investigación desde el principio, y las dos redacciones han dejado de publicar conjuntamente en coordinación.

Lo que se presentó como una gran exclusiva a dos bandas se ha convertido en una fuente de tensión entre ambas organizaciones, con al menos tres demandas judiciales encima de la mesa y serias dudas sobre la veracidad de algunos de los pilares sobre los que se construyó la historia. Aunque avanzaban que iba a haber multitud de testimonios que iban a desvelarse semana a semana al final sólo hay dos.

Univision publicó su última pieza el 23 de enero de 2026. Desde entonces, el medio español ha continuado publicando varios artículos sobre el caso en solitario, mientras la cadena estadounidense ha guardado silencio informativo sepulcral sobre el asunto. La distancia entre ambas redacciones, según las mismas fuentes, «está bastante comprometida».

Acusaciones de Julio Iglesias

El detonante más reciente ha sido la demanda de conciliación presentada esta semana por los abogados de Julio Iglesias contra eldiario.es, un paso previo obligatorio antes de interponer una querella penal por injurias y calumnias.

El cantante, de 82 años, exige una rectificación pública que el director del medio, Ignacio Escolar, ha rechazado categóricamente: «No tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado».

Los abogados del artista han cifrado la indemnización que reclamarán en 200 millones de euros, una cantidad que el propio Escolar ha reconocido que «supondría el cierre por quiebra de eldiario.es». Entre los periodistas nombrados como querellados figuran los informadores Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez.

Julio Iglesias, por su parte, ha negado en todo momento los hechos. A través de sus redes sociales, publicó un comunicado en el que afirmó: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza».

El origen de la información

Uno de los puntos más controvertidos de toda esta historia tiene que ver con el origen real de la información. Según fuentes conocedoras del proceso interno, la investigación no llegó a elDiario.es por iniciativa propia de sus periodistas, sino a través de Women’s Link y la Open Society Foundation, organizaciones con las que el medio colabora habitualmente.

Fue Ana Requena quien mantuvo la relación con Women’s Link, y Juanlu Sánchez quien la sostuvo con la Open Society. Helena Cabrera fue la encargada de gestionar el contacto directo con las fuentes.

La alianza con Univision, por su parte, fue gestionada por otra periodista, quien fue la artífice de embarcar a la cadena estadounidense en el proyecto. Según las mismas fuentes, el papel de Univision consistía, entre otras funciones, en aportar el asesoramiento legal y dar difusión al reportaje en el mercado americano.

Uno de los elementos que más suspicacias ha generado es la afirmación, repetida públicamente por eldiario.es, de que la investigación se inició «hace tres años, en enero de 2023».

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, esa afirmación no se ajusta a la realidad: «No es cierto que llevasen dos años investigando el tema, eso se lo inventaron para darle fuerza y seriedad al asunto».

Este extremo habría sido precisamente uno de los factores que ha deteriorado la relación con Univision. De hecho ahora eldiario.es reconoce que no es hasta «2025» que periodistas de Univisión entran en la campaña. No es «hace tres años», en 2023, cuando arranca la investigación con los periodistas estadounidenses como daban a entender en origen.

El medio español, en cambio, ha sostenido en todo momento la solidez del trabajo: «Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años», ha publicado este martes Escolar, añadiendo que el equipo de Univision en 2025 —integrado por incluso un co-ganador del premio Pulitzer— «volvió a revisar cada detalle».

Sin demanda en Bahamas ni en RD

El 23 de enero de 2026, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia penal presentada en España por las dos ex empleadas, al concluir que los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, jurisdicciones donde los tribunales españoles carecen de competencia.

«Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación por falta de jurisdicción de los tribunales españoles», señaló tajante el Ministerio Público.

No hay evidencia pública, según las fuentes consultadas, de que la denuncia haya sido registrada ante autoridades judiciales o fiscales de República Dominicana o Bahamas por los hechos denunciados. Si tan ciertas eran, no se entiende que no hayan dado ese paso. Las voces pulsadas advierten de que lo que querían era hacer ruido y tapar los escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Demanda en EEUU

El frente judicial impulsado por Julio Iglesias, no obstante, podría abrirse ahora en Estados Unidos. En el entorno de Univision «están convencidos de que, aparte de la querella en España, les vendrá una acción civil en USA».

La cadena, consciente de ello, habría decidido distanciarse del proceso para protegerse de esa eventual acción legal. «Estamos valorando acudir a la Justicia de EEUU», indican, por su lado, fuentes próximas a Julio Iglesias.

Lo que comenzó como una alianza transatlántica presentada como modelo de periodismo de investigación colaborativo ha derivado en un litigio de consecuencias imprevisibles. Dos redacciones que publicaron juntas ahora se miran de lejos. Y en el centro del huracán, un cantante de 82 años que reclama 200 millones de euros y un periódico digital que asegura que no se va a retractar. El desenlace se dirimirá en los tribunales, pero el daño a la credibilidad del relato periodístico ya está hecho.

OKDIARIO ha contactado desde hace días con una decena de periodistas y altos cargos de Univision que, por el momento, declinan hacer comentarios.