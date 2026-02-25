Julio Iglesias demandará a eldiario.es y Univisión por acusarle sin pruebas de «violaciones y agresiones físicas» a dos empleadas suyas que trabajan en su mansión de República Dominicana.

Tal y como informó en primicia OKDIARIO, el cantante acaba de iniciar una batería de acciones legales contra todos aquellos que le difamaron y no respetaron su presunción de inocencia. La primera a la que ha demandado ha sido a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que le acusó de «abusos sexuales en situación de esclavitud».

La siguiente demanda recaerá contra eldiario.es y Univisión, los dos medios que intentaron destruir la carrera de Julio Iglesias acusándole de agresión sexual recogiendo testimonios de sus dos ex empleadas.

Según ha podido saber OKDIARIO, la defensa de Julio Iglesias está preparando este documento que será extenso y complejo. Será una demanda de conciliación por injurias y calumnias que se presentará en los próximos días en los tribunales contra los citados medios de comunicación.

La conciliación será el paso previo a una demanda civil o penal. Julio Iglesias optará en este caso por la vía penal con el consiguiente riesgo de cárcel y multa millonaria.

También se está preparando una valoración pericial del daño que provocaron las noticias sobre Julio Iglesias y que coparon la actualidad a escala mundial. Su defensa considera que los daños pueden alcanzar una cuantía millonaria, ya que se le dio una publicidad internacional a lo que Julio Iglesias considera injurias y calumnias.

Julio Iglesias dará la batalla

La segunda demanda de conciliación del cantante no será la única. El cantante con mayor éxito del mundo está dispuesto a dar la batalla legal contra todos aquellos que se hicieron eco de la campaña de difamación que estuvo a punto de acabar con su carrera.

Julio Iglesias está muy disgustado por el daño que se le hizo a él, a su familia y a su carrera profesional y está dispuesto a que paguen en los tribunales todos los que contribuyeron al mismo.

Las noticias que publicaron eldiario.es y Univisión trascendieron al plano político y muchos miembros del Ejecutivo le atacaron sin respetar su presunción de inocencia. Miembros de la izquierda se pronunciaron sobre su caso y le atacaron como cabeza de turco y como si fuese un agresor sexual condenado para difundir sus falsas ideas de feminismo.

Julio Iglesias tuvo que salir públicamente a defenderse en OKDIARIO. Dio explicaciones y, además, guarda pruebas de que intentaron comprar a sus empleadas. No está dispuesto a perdonar las difamaciones y quiere que estas personas paguen en el juzgado lo que hicieron.

El cantante más internacional de España también quiere llegar hasta el final por lo ocurrido y le ha pedido a su defensa, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, que tome todas las acciones legales pertinentes.

No dejan acceder a las diligencias

Julio Iglesias quiere también acceder a las diligencias que se abrieron a raíz de que se publicaran en los medios de comunicación los testimonios de sus ex empleadas locutados por actrices. Las diligencias se abrieron en la Audiencia Nacional y la teniente fiscal Marta Durántez fue la encargada de las pesquisas, que acabó cerrando en tiempo récord tras no apreciar delito.

Durántez tomó declaración a las supuestas víctimas sin dejar a Julio Iglesias, ni a su defensa estar presentes. Se trata de algo anómalo, puesto que la defensa del investigado siempre suele escuchar los testimonios de las denunciantes para no provocar indefensión en su cliente. Sin embargo, en el caso de Julio Iglesias no le dejaron estar presente, ni le han remitido los vídeos de los interrogatorios.

Su defensa ha pedido en reiteradas ocasiones que le dejen acceder al sumario y poder así conocer los hechos por los que se le denunciaba sin éxito. La fiscal encargada del caso envió la petición al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que ha pedido a la inspección de la Fiscalía General del Estado que se pronuncie en un dictamen sobre si debe enviar o no las diligencias a Julio Iglesias.

Por el momento, aún no se han pronunciado, por lo que el cantante sigue sin conocer los hechos por los que le investigaron. Está defendiéndose a ciegas mientras la Fiscalía da largas para no dejarle acceder a la investigación.