Qué es la estanflación: el escenario que preocupa a los economistas ante la subida del precio del petróleo

La subida del precio del petróleo por el conflicto en Oriente Medio ha vuelto a encender los temores de estanflación, un fenómeno «excepcional» que se produce cuando conviven una inflación elevada y un crecimiento económico estancado. Esta situación reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos y complica la recuperación económica. A diferencia de una recesión, donde la caída de la demanda suele moderar la inflación, en la estanflación los precios continúan subiendo pese al estancamiento económico.

El economista Mohamed El-Erian, ex asesor y CEO de la gestora Pimco, advierte: «Un viento estanflacionista más fuerte está soplando en la economía mundial, a medida que los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril. El último dato de empleo en Estados Unidos, justo en un momento en el que el conflicto de Irán aumenta la preocupación por un shock de precios por la subida de los precios de la energía y una disrupción en las cadenas de suministro. Y no es sólo el mercado laboral: la inflación ya estaba dando señales que llamaban a la cautela antes del conflicto en Irán. Los datos de inflación de diciembre mostraron un aumento hasta el 2,9% interanual, el nivel más alto desde marzo de 2024».

El fenómeno de la estanflación

Nick Vyas, especialista en cadenas de suministro de la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, se muestra contundente: «Hemos generado parámetros de incertidumbre iguales o incluso mayores que durante la pandemia. Es la tormenta perfecta para la estanflación». Y añade: «Cada vez que se produce una de estas perturbaciones, se hacen predicciones de que es el fin de la globalización. La narrativa dista mucho de la realidad».

Expertos advierten que si la guerra se prolonga más de tres o cuatro meses, los precios de la energía podrían dispararse, afectando a consumidores, empresas y mercados financieros. El BCE ya se prepara para subir los tipos al 2,5 % para contener la inflación, mientras economías importadoras como Alemania o incluso Estados Unidos podrían entrar en recesión.

El comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, señala que el conflicto en Irán ahora podría tener «importantes impactos estanflacionarios en la economía mundial y europea si se extiende más allá de un par de semanas». El temor de Dombrovskis es que los precios de la energía «elevados propaguen efectos más amplios de inflación y confianza, interrupciones en la cadena de suministro y condiciones monetarias más estrictas».

Por su parte, Sim Moh Siong, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp, reconoce que «el cierre del Estrecho de Ormuz está generando un shock de precios de la energía que está escalando rápidamente, aumentando los precios del petróleo y del gas, incrementando la cotización del dólar estadounidense y las rentabilidades globales de los bonos, lo que crea un a amenaza para las inversiones del consenso en 2026, a medida que aumentan los riesgos de estanflación», señala, según recoge El Economista.

Evolución del precio del combustible

La gasolina arrancó en 2020 con un precio medio de 1,31 €/litro en enero, mientras que el diésel estaba ligeramente por debajo, con 1,24 €/litro. Durante 2021, ambos combustibles se mantuvieron relativamente estables al inicio del año, aunque se observó un aumento progresivo hacia finales de año: en diciembre de 2021, la gasolina se situó en 1,48 €/litro y el diésel en 1,34 €/litro.

El año 2022 marcó un fuerte incremento, especialmente en la gasolina, que alcanzó un máximo en junio de 2,11 €/litro, mientras que el diésel superó los 2 €/litro en el mismo mes. En 2023, los precios mostraron cierta estabilización, con la gasolina oscilando entre 1,54 € y 1,74 €/litro y el diésel entre 1,41 € y 1,68 €/litro, mostrando ligeras bajadas en primavera y subidas hacia finales de año.

En 2024 y 2025, la tendencia general fue a la baja, con precios de gasolina rondando los 1,46‑1,58 €/litro y diésel entre 1,36‑1,49 €/litro. Los primeros datos de 2026 mostraron un ligero descenso respecto a 2025: en enero, la gasolina se sitúa en 1,44 €/litro y el diésel en 1,39 €/litro, lo que indicaba una tendencia a la baja.

Sin embargo, la situación cambió por completo el 28 de febrero de 2026, coincidiendo con el inicio del conflicto en Oriente Medio; desde entonces, los precios del petróleo se han disparado hasta alcanzar niveles que no se veían desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 Del 4 al 11 de marzo, el diésel ha subido un 17%, de 1,527 € a 1,787 €/litro, mientras que la gasolina 95 ha aumentado un 8,2%, de 1,543 € a 1,670 €/litro.

Sin embargo, el encarecimiento no ha sido uniforme en todo el territorio nacional: Vizcaya registró el mayor incremento en el precio del diésel, 0,3 €/litro, y Granada en el de la gasolina, 0,151 €/litro. Durante este período, hasta 116 gasolineras superaron los 2 €/litro, con picos máximos de 2,39 €/litro de diésel en Vilasana (Léida) y 2,049 €/litro de gasolina en Gor (Granada).

El 16 de marzo de 2026, en las gasolineras low cost en el área metropolitana de Madrid, como PLENERGY, PETROPRIX, BALLENOIL o T9, la gasolina 95 tiene un precio promedio de 1,669 €/litro, mientras que estaciones de servicio tradicionales como Shell o Repsol superan los 1,789 €/litro.