La respuesta de Puente cuando se enteró de la colocación de Miss Asturias en LogiRail: «Puff»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reaccionó con un expresivo «puff» al conocer las informaciones sobre el enchufe de Claudia Montes, ex Miss Asturias, en una empresa vinculada a Renfe dentro del caso Koldo. Ese elocuente «puff» al conocer el enchufe de Montes demostraba que Puente era consciente del problema político que suponía la colocación de la militante socialista. La expresión se produjo en el contexto de las explicaciones ofrecidas sobre una contratación que, según los mensajes desvelados por OKDIARIO, fue responsabilidad de José Luis Ábalos.

Pese a ello, Puente ha mentido públicamente al decir que «no detectó irregularidades» en el expediente administrativo de la contratación e insistir en que toda la documentación estaba «a disposición de la comisión de investigación» del Senado. Meses después, en sede parlamentaria y en dos oportunidades, restó importancia al asunto, aseguró no tener constancia de irregularidades y llegó a afirmar que sólo conocía el caso por los medios de comunicación.

Este desfase entre lo que sabía —o al menos intuía— y lo que posteriormente defendió públicamente demuestra la falta de coherencia en las explicaciones del ministro. Más aún cuando, pese a la gravedad de los mensajes conocidos, no impulsó ninguna investigación interna específica sobre la contratación de Claudia Montes, limitándose a remitir a la comisión la documentación disponible. Lo que se llama echar balones fuera.