Ábalos a Puente sobre Miss Asturias: «Está zumbada, es gente problemática a la que ayudas y te jode»

José Luis Ábalos describió a Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, como «una zumbada» y «gente problemática» en los mensajes privados que intercambió con el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, en febrero de 2024. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el ex ministro reconoció haber colocado a Montes en la empresa pública Logirail movido por la compasión y admitió que hacerlo «fue un error».

Ábalos explicó a Puente cómo se fraguó el enchufe: «Tenía una situación familiar delicada y se le ayudó sin conocerla». La joven, madre soltera, le había ablandado con su situación personal. «Así empezó conmigo y me dio pena su situación de madre con hijo a quien no tenía que darle de comer», escribió.

Los propios mensajes de Claudia Montes a Ábalos dibujan el perfil de una persona obsesiva. «Hola corazón, estoy desesperada por lo del trabajo; perdona que te moleste, que sé que andas muy ocupado. ¿No me puedes ayudar a que me den un puesto de confianza aquí en Asturias? Yo te ofrezco lealtad absoluta. «Prometo no defraudarte en nada», le escribía al entonces ministro. Cuando no obtenía respuesta, volvía a la carga horas después.

«Guapo, necesitas unas vacaciones, pero conmigo», le llegó a mandar. «Emocionada desde que hablé contigo. Muero de ganas de verte, sabes que a veces los milagros son personas». Una cascada de mensajes sin respuesta que, lejos de frenarla, la animaba a insistir.

Mientras le escribía al ex ministro con intensidad, Montes aseguraba en televisión que no era ella quien iba detrás de Ábalos y que él no era su tipo. Cuando los mensajes salieron a la luz en OKDIARIO y tuvo que acudir al programa En boca de todos a dar explicaciones, alegó que estaban «sacados de contexto» y que «las conversaciones no están completas». Su explicación para los largos silencios de Ábalos fue que «cuando no me contestaba, él me llamaba desde varios teléfonos».

Para desmentir cualquier vínculo sentimental con Ábalos, Montes aseguró en exclusiva a OKDIARIO que en aquella época «llevaba un año» con Iker Casillas, que se había enamorado de él «un poquito» y que ambos tenían muy claro hasta dónde podía llegar su relación. El ex portero del Real Madrid respondió con una contundencia que no dejaba dudas: «No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo», escribió en X. Una desmentida en toda regla.