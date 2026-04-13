El Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha invertido ahora otros 38 millones en mejorar la seguridad de la línea de Alta Velocidad (AVE) que conecta Madrid con el sur de España después de presumir de haber acometido una «renovación integral» en la misma línea en la que se produjo la catástrofe de Adamuz (Córdoba), que segó la vida de 46 personas después de un tren Iryo descarrilara y chocara contra otro Alvia.

En este caso, se trata de la protección de las vías frente a desprendimientos desde carreteras cercanas que pudieran obstaculizar o dañar las vías. Con ello pretende proteger de situaciones como las que provocaron la tragedia en la localidad barcelonesa de Gelida. Allí, la caída de un muro de contención de una carretera colindante invadió el carril de Rodalíes y provocó el choque frontal del convoy. Uno de los maquinistas que viajaban en la cabina del primer vagón falleció.

El Consejo de Ministros de este martes aprobó la mejora de los elementos de protección de la plataforma ferroviaria en las líneas de alta velocidad del eje sur. El Ejecutivo licitará un contrato por valor de 38,14 millones de euros a través de Adif Alta Velocidad, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias.

Concretamente, estas acciones se llevarán a cabo en las líneas Córdoba-Málaga, Antequera-Granada, La Sagra-Toledo y Madrid-Sevilla, en la que se produjo la tragedia de Adamuz.

«El contrato contempla la instalación de elementos tanto en vías cercanas a la plataforma ferroviaria como en pasos superiores, con el fin de impedir la invasión o caída de vehículos sobre la infraestructura», expresan desde el Gobierno. Con ello, aseguran que se «minimizará el riesgo de incidencias de esta naturaleza que afectan a la explotación ferroviaria y el servicio a los viajeros».

Para ello, el Ejecutivo ha detallado que, entre las actuaciones previstas, está el montaje de barreras metálicas y de hormigón, así como pretiles sobre estructuras que ya existen. Por otro lado, también se pondrán en marcha montajes para instalar cerramientos ferroviarios y paneles direccionales de señalización.

Reforma «integral» de la línea

Sin embargo, después de la catástrofe de Adamuz, Óscar Puente aseguró que se habían invertido «700 millones» en la renovación de la vía rota que provocó el accidente y que estas inversiones «concluyeron el año pasado hasta renovar completamente la línea».

En una rueda de prensa posterior, el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez habló de «vía recién renovada que ha pasado cuatro inspecciones en los últimos tres meses». Además, descartó categóricamente como causas «el mantenimiento», la «obsolescencia» y «la falta de controles».

Puente, más tarde, quiso «aclarar» que «en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla», que data de 1992, y negó que desde el Gobierno hubieran «mentido» cuando se hablaba «de una renovación completa o integral» de la misma.

«La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral, lo que quiere decir que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos», dijo Puente en el programa La Hora de La 1.

Puente también matizó su discurso con respecto al de días anteriores con la siguiente frase. «Se revisa y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo». Además, incidió en que «esto no es exclusivo de nuestro país, esto es lo habitual».