Puente pasa de decir que la vía estaba «completamente renovada» a admitir que «no en todos sus elementos»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cambiado su discurso con el transcurso de los días y ha pasado de decir que la vía rota en la zona del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) estaba «completamente renovada» y que había superado «cuatro inspecciones en los últimos tres meses» a reconocer este lunes que no lo estaba «en todos sus elementos».

Puente tomó un discurso por el cual presumía de que la vía estaba «renovada completamente a partir del año 2021». Así se pronunció en una entrevista en La Sexta el 19 de enero. Un día antes, en rueda de prensa, el titular de Transportes ya había asegurado que la vía estaba «completamente renovada» y que en la misma se habían invertido 700 millones. «No estamos hablando de una vía vieja no renovada, estamos hablando de materiales prácticamente nuevos», añadió.

El martes 20 de enero, en una entrevista en Onda Cero, Óscar Puente volvió a resaltar la financiación de «700 millones» en la renovación de la vía rota que provocó el accidente y que estas inversiones «concluyeron el año pasado hasta renovar completamente la línea». Por último, el 21 de enero, en rueda de prensa, el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez habló de «vía recién renovada que ha pasado cuatro inspecciones en los últimos tres meses». Además, descartó categóricamente como causas «el mantenimiento», la «obsolescencia» y «la falta de controles».

Sin embargo, este lunes, Puente ha querido «aclarar» que «en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla», que data de 1992, y ha negado que desde el Gobierno hayan «mentido» cuando se ha hablado «de una renovación completa o integral» de la misma.

«La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral, lo que quiere decir es que esa vía se renueva de renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos», ha dicho Puente, en el programa La Hora de La 1, donde le ha entrevistado de manera benévola Silvia Intxaurrondo, hasta el punto de que el titular de Transportes ha agradecido el interrogatorio. «Así da gusto», ha comentado al finalizar.

Puente también ha matizado su discurso con respecto al de días anteriores con la siguiente frase. «Se revisa y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo». Además, ha incidido que «esto no es exclusivo de nuestro país, esto es lo habitual».

Puente habla de «sabotaje»

La crisis ferroviaria que vive España y que tuvo su punto álgido con el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 45 víctimas mortales tras una colisión entre trenes Iryo y Alvia el domingo 18 de enero, se ha agravado por otro accidente, el de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), en el que falleció el maquinista, y por el caos en el sistema de Cercanías en Cataluña, con una nueva jornada de parones este lunes.

Óscar Puente, como ya hizo en otro periodo de crisis en mayo, no ha querido descartar la hipótesis de un «sabotaje», en este caso por la vía de un ciberataque, para justificar el caos en Rodalies. En una entrevista en La1, el ministro de Transportes ha dicho que el sabotaje y el ciberataque representan «una de las hipótesis que se están manejando en este momento, porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo».