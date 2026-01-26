Óscar Puente ha ofrecido este lunes una entrevista en TVE en la que Silvia Intxaurrondo le ha planteado unas preguntas a la comodidad del ministro de Transportes, tras la tragedia del accidente de tren de Adamuz (Córdoba). El propio ministro ha expresado lo manejable que ha sido el cuestionario al término del mismo en La Hora de La 1: «Gracias, así da gusto».

El arranque de Silvia Intxaurrondo para darle la bienvenida ya ha sido una declaración de intenciones: «Explíquenos la cronología cierta de lo que ocurrió», ha dicho la presentadora, que ha subrayado con especial interés la palabra «cierta», como si hasta el momento sólo se hubieran dado datos que no lo fueran.

Óscar Puente ha recogido el guante, para reafirmar las palabras de Silvia Intxaurrondo, con una clara sintonía. «Uf, espero no cometer errores en las cifras, porque en este momento cualquier equivocación se aprovecha», ha contestado. La presentadora ha dejado tal libertad al titular de Transportes, que éste ha estado minutos hablando del tirón sin que nadie le planteara ninguna pregunta sobre su relato o le repreguntara.

Además, el entendimiento entre ambos ha sido más que evidente, dado que las preguntas planteadas por Intxaurrondo han permitido a Puente explicar cuestiones en las que era más que obvio que el ministro tenía ganas de explayarse: «¿Se ha perdido la pista de un tren Alvia en algún momento?». De hecho, la inmediata respuesta de Puente ha vuelto a delatarlo: «No, vamos a ver, esto quiero dejarlo claro». La entrevista ha estado plagada de estos momentos.

Puente habla de «ciberataque» con Intxaurrondo

En general, Puente ha aprovechado su aparición en un programa amigo de la televisión sanchista para culpar del caos ferroviario a un «ciberataque». Es más, no se ha atrevido a afirmarlo, pero sí ha querido soltar la idea al aire al no querer descartar esta hipótesis en relación a los problemas con los trenes de Rodalies en Cataluña, cuyo servicio lleva suspendiéndose y reanudándose a lo largo de toda la mañana de este lunes.

Puente ha subrayado que no quiere «alimentar nada» y que todavía «no se sabe con certeza lo que ha podido ocurrir», a pesar de que él mismo pidió en un principio que no se jugara con las especulaciones, pero ha insistido en esta teoría del ciberataque.

«No sé quien era que habla de posible sabotaje, es una de las hipótesis, de ciberataque, pero yo tampoco quiero aquí decir nada, porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido, es una de las hipótesis que se están manejando en este momento, porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo», ha afirmado el titular de Transportes.