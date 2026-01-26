Nueva jornada de caos en Rodalies: vuelve a suspender su servicio tras otra incidencia en un centro de Adif

Nueva jornada de caos en Rodalies de Cataluña, que ha suspendido la circulación de ferrocarriles por segunda vez este lunes a las 07:24 horas tras una nueva incidencia en el centro de control de Adif de la Estación de Francia (Barcelona).

Después de suspenderse el servicio hacia las 06:30 horas, apenas media hora después de su recuperación tras un fin de semana paralizado por el problema en el centro de control, el gestor de infraestructuras y Renfe anunciaban la resolución de la incidencia.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, informaba posteriormente de que el servicio de Rodalies se reanudaba a las 07:05 horas, al resolverse la incidencia técnica en el centro de Adif y que, de esta manera, los trenes habían empezado a circular de nuevo y el servicio se iría recuperando de forma progresiva.

No obstante, apenas 10 minutos después Renfe ha informado de que se ha vuelto a reproducir la incidencia en el centro de control de Adif y que se ha vuelto a suspender la circulación de trenes.

🔴Per una incidència al centre de control d’Adif es troba suspesa la circulació de trens de Rodalies de Catalunya. — Rodalies Catalunya (@rodalies) January 26, 2026

Los usuarios de Rodalies han denunciado una situación caótica en el servicio durante toda la mañana. José Felguera, uno de los afectados, ha explicado en declaraciones a Telecinco que «después de estar 30 minutos detenidos en la estación de Villanueva y Geltrú​, nos comunican que no hay servicio. No nos han facilitado ningún tipo de transporte, y hemos tenido que pagar 6,90 euros por un billete de autobús, que espero que Renfe nos abone».

El director del gabinete de presidencia, comunicación y relaciones institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha dicho que no descarta «ninguna hipótesis» ante el problema informático en el centro de control de Adif. Al respecto, ha indicado que ha habido un fallo en el sistema de comunicación que «ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones».

Situación caótica durante todo el fin de semana

La situación ha sido similar durante todo el fin de semana. Este domingo, 25 de enero, el servicio estuvo suspendido tras varios desprendimientos de tierra que afectaron a las vías en Barcelona y Gerona. El sábado los trenes sólo circularon hasta las 13:00 horas.

Este caos comenzó hace casi una semana, el pasado martes, 20 de enero, cuando un tren de Rodalies chocó contra un muro de contención que se desprendió por las fuertes lluvias. Este suceso dejó una víctima mortal -un maquinista en prácticas de sólo 28 años- y 37 heridos.

El viernes 23 de enero la línea R1 en Gerona tuvo que interrumpir su servicio tras un nuevo desprendimiento entre las estaciones de Blanes y Massanet-Massanas. Sólo un día después, en la línea R4 entre y Sardañola del Vallés Sabadell Sur hubo otro desprendimiento.