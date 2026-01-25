Reapertura parcial en Rodalies: la red funcionará con limitaciones y será gratuita durante un mes

El servicio de Rodalies en Cataluña se restablecerá de forma parcial este lunes 26 de enero, tras varios días de afectaciones en la red ferroviaria. Durante un mes, todos los viajes serán gratuitos, como medida compensatoria para los usuarios. La decisión se ha aprobado en la última reunión del comité de crisis celebrada en el departamento de Territorio, donde participaron representantes de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno central, Renfe, Adif, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) y los portavoces de los maquinistas.

Los usuarios podrán viajar gratuitamente durante un mes, sin necesidad de adquirir billetes.

Líneas que vuelven a funcionar

R2: recupera la normalidad completa desde primera hora (6:00 h).

R1: sigue interrumpida entre Blanes y Maçanet-Massanes .

R4: operará solo por tramos, entre Terrassa y Martorell Central y entre Sant Sadurní y Sant Vicenç de Calders.

En los tramos donde el servicio ferroviario sigue interrumpido, habrá autobuses gratuitos que cubrirán las paradas afectadas. Los servicios regionales, como los que conectan con Reus, seguirán dependiendo del transporte por carretera.

Motivos de la interrupción parcial

Entre los 21 puntos de riesgo identificados en la red durante las inspecciones, dos resultan especialmente determinantes para el restablecimiento de la normalidad. El restablecimiento incompleto se debe a daños estructurales en dos puntos críticos:

Socavón entre Badalona y Montgat , donde se refuerza la plataforma ferroviaria.

, donde se refuerza la plataforma ferroviaria. Túneles del Garraf, donde se detectó un pilar sin sustentación, muy vulnerable a desprendimientos.

Hasta que no se aseguren estos tramos, la red no podrá recuperar su operativa total. Ambas incidencias, de alto nivel de riesgo geotécnico, exigen intervenciones complejas y monitorización continua.

Un operativo técnico sin precedentes

En respuesta a los daños generalizados, Adif ha desplegado un operativo técnico sin precedentes en la red catalana. Según su último balance, se han realizado más de 100 inspecciones de urgencia, y se han ejecutado 23 actuaciones inmediatas centradas en garantizar la integridad de las infraestructuras.

Estas labores han incluido:

Protección de taludes y control de erosión en zonas inestables.

Refuerzo de puentes, muros y estructuras metálicas afectadas por la lluvia y los temporales.

Reparación y drenaje de vías inundadas o con riesgo de deslizamiento.

Acondicionamiento general de los tramos costeros y los trazados en altura.

Los equipos de Adif han concentrado sus esfuerzos en los puntos más vulnerables, especialmente las líneas que discurren junto a la costa —como Barcelona–Vilanova–Sant Vicenç y Barcelona–Mataró–Maçanet— y aquellas que atraviesan regiones con pendientes pronunciadas, como La Garriga–Vic–Puigcerdà o Barcelona–Tarragona–Móra la Nova.