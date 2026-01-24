Adif suspende las Rodalies y la media distancia en Cataluña ante la falta de seguridad

Cabe recordar que la Generalitat ha pedido la suspensión total de Cercanías y Regionales «hasta que se garantice la seguridad y la plena operatividad del servicio». Ni la Administración ni Adif han especificado hasta cuando durará la paralización del servicio, por lo que esta decisión podría ser histórica en la región.

Por el momento se conoce que a la una del mediodía quedará suspendida la circulación de trenes de Cercanías y Media Distancia en todo el ámbito de Cataluña . Rodalies, además, ha anunciado la gratuidad del servicio hasta que la reanudación sea fiable y sostenida en el tiempo.

El servicio de trenes Rodalies -servicio de cercanías- y media distancia de Cataluña. Según detalla el servicio en X, los trenes en circulación terminatarán el trayecto en su estación de circulación y desde Rodalies piden utilizar transportes alternativos.