Caos en Rodalies: suspendidos casi todos los trenes este sábado por «revisiones exhaustivas»

El servicio de Rodalies (Cercanías) de Cataluña se verá afectado en todas sus líneas este sábado, en que quedan suspendidos casi todos sus trenes, debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno.

Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán «revisiones exhaustivas» en puntos con riesgo de desprendimientos.

Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados, asegura la compañía en su comunicado.

Previamente, el departamento de Territorio de la Generalitat catalana había anunciado la suspensión total del servicio de Rodalies para este sábado, después de que Renfe y Adif comunicaran al Govern en una reunión su «incapacidad» de operar la red con total seguridad.

En el comunicado emitido esta mañana, Renfe aclara que se verá «afectado el servicio en todas sus líneas» debido a los citados trabajos y detalla cómo funcionará cada línea.

Así en la Línea R1, en el tramo Blanes-Maçanet-Massanes, habrá servicio alternativo por carretera, al igual que entre Badalona y Mongat; mientras que en el resto de la R1 circularán dos trenes por hora y sentido

En la Línea R2 sur, entre Castelldefels y Garraf se prevé servicio alternativo por carretera; mientras que en las líneas Líneas R2, R2 Norte y R8 se podrá dar la oferta habitual.

En cuanto a la Línea R3 entre Fabra i Puig – La Garriga – Ribes habrá servicio alternativo por carretera, y entre Ribes y Puigcerdà no se prestará por causas meteorológicas

En Línea R4 entre Manresa y Terrassa, se ha estipulado un servicio alternativo por carretera; entre Terrassa y Martorell y en el tramo entre Manresa y Martorell Central se mantendrá el servicio habitual de trenes; mientras que entre San Vicente de Calders y San Sadurní de Anoia habrá un tren por hora y sentido con nuevos horarios; y en el tramo Martorell Central – Sant Sadurní de Anoia se habilitará servicio alternativo por carretera

En lo referido a los servicio regionales, Renfe detalla que en la R11 entre Figueres y Portbou se ha habilitado un servicio alternativo por carretera por obras en la infraestructura, lo mismo que ocurrirá en la R13 entre San Vicente de Calders y Lleida, en la R14 entre Reus y Lleida y en la R15 entre Reus y Ribarroja.

Mientras tanto en la R16 y R17 se mantendrán los trenes habituales.

En la RL4 en el tramo Manresa – Cervera se habilitará un servicio alternativo por carretera, y Renfe podrán lanzaderas por la vía de amplio estándar para los usuarios de Lleida, detalla el comunicado.

Renfe ha activado un refuerzo de auxiliares de información y atención al viajero en todas las estaciones afectadas con el objetivo de garantizar una atención personalizada y ayudar a los usuarios durante sus desplazamientos.

La compañía recomienda a los usuarios que consulten los horarios y planifiquen sus viajes con antelación y recuerda que toda la información sobre estas modificaciones del servicio, así como los horarios de trenes y autobuses, puede consultarse en las páginas rodalies.gencat.cat y renfe.com.

También se puede consultar en el teléfono de información 900 41 00 41 , en la aplicación de Cercanías de Cataluña, así como en las redes sociales @rodalies y @renfe