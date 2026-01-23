El sindicato mayoritario de los maquinistas, Semaf, ha anunciado que «se ha personado» como acusación popular en los procesos penales abiertos en los Juzgados de Instrucción «por los trágicos accidentes mortales de Adamuz y Gelida».

La agrupación ha comunicado a través de su canal de Telegram que tras una valoración con su Asesoría Jurídica, el sindicato ha tomado la decisión de dar un paso hacia delante: «Nuestro objetivo es exigir responsabilidades penales y

colaborar activamente en la investigación para determinar con rigor las causas de los accidentes», han advertido.

Los maquinistas han subrayado que llevarán el proceso hasta el final: «Daremos todo para conocer la verdad, exigir justicia y afianzar la seguridad ferroviaria», finalizan.

Huelga maquinistas

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que representa a la mayoría de los conductores de tren en España, ha anunciado la convocatoria de una huelga general en todo el sector ferroviario tras los graves accidentes de tren ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Los siniestros, que han provocado decenas de muertos y heridos, incluido el fallecimiento de varios maquinistas, han desatado una ola de indignación entre el colectivo y un llamamiento a movilizaciones para exigir medidas urgentes de seguridad ferroviaria.

Los responsables del sindicato ya han fijado una fecha concreta para el inicio de la huelga general. SEMAF ha anunciado la convocatoria para el 9, 10 y 11 de febrero, y funcionará como una medida de presión inmediata para forzar respuestas por parte del Gobierno, Adif y Renfe. El sindicato ha señalado que se trata de una advertencia con la capacidad de activarse pronto, y no descarta una escalada de movilizaciones si las demandas no son atendidas con prontitud