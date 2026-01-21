El fallecimiento de tres maquinistas por accidentes ferroviarios, en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ha llevado al límite a este colectivo de trabajadores. En consecuencia, su sindicato mayoritario, Semaf, acaba de anunciar la convocatoria de una huelga general en todo el sector para lograr que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red».

«Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red», han indicado desde Semaf. No obstante, todavía no se conoce la fecha exacta en la que se va a producir esta huelga.

Además, en el comunicado emitido por Semaf de huelga también se explican más medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal en la que se han producido en 48 horas sendos accidentes con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas. Las peticiones son las siguientes:

-Vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

-La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

-Solicitaremos que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas.

-Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Por otro lado, desde Semaf se aconseja que debido a la carga emocional motivada por todos los sucesos, «recomendamos a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio (en cumplimiento de la orden FOM 2872/2010) se lo comuniquen a sus responsables».

Los maquinistas convocan huelga por el deterioro constante del ferrocarril

El temporal ha causado diferentes accidentes, entre ellos dos descarrilamientos uno en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren, sin consecuencias para los ocupantes; el segundo, y más grave, en Gelida al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando víctimas y heridos.

Todos los integrantes de Semaf «estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garanticen la integridad de profesionales y usuarios».

Hay que recordar que ayer Semaf también anunciaba que había alcanzado este lunes un acuerdo en el que instaba a Renfe a reducir la velocidad máxima de circulación de 300 a 230 kilómetros por hora en los trenes de alta velocidad que circulan por la línea Madrid-Barcelona, aunque sólo afectará al tramo de unos 200 kilómetros comprendido entre Madrid-Puerta de Atocha y las proximidades de Calatayud (Zaragoza).

La rebaja de velocidad en la ruta Madrid-Zaragoza fue adoptada al principio de forma unilateral por los maquinistas. No obstante, poco después Adif acordaba reducir la velocidad máxima a 160 km/h en un tramo significativo (aproximadamente 150-200 km) de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por tanto, esta medida también se aplicará a los trenes de Ouigo e Iryo.