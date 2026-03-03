Un conflicto prolongado en Oriente Próximo que llevará a una caída persistente del suministro energético produciría un aumento sustancial de la inflación de la zona euro, según el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane.

Lane ha destacado que la posibilidad de una escalada del conflicto en Oriente Próximo ha sido uno de los principales escenarios de riesgo contemplados por el BCE, cuyos análisis previos apuntan a que se produciría «un aumento sustancial de la inflación impulsada por la energía» y una fuerte caída de la producción si un conflicto provocara una caída persistente del suministro energético, según ha indicado Een una entrevista con Financial Times.

Por tanto, para el economista irlandés, el impacto se amplificaría si la situación también diera lugar a una revalorización del riesgo en los mercados financieros.

Aumento de la inflación en la eurozona

En el caso de la eurozona, Lane reconoce que un aumento de los precios de la energía ejerce «presión al alza sobre la inflación», especialmente a corto plazo, y un conflicto de estas características sería negativo para la actividad económica.

En cualquier caso, el economista jefe subraya que la magnitud del impacto y las implicaciones para la inflación a medio plazo dependen de la magnitud y la duración del conflicto, por lo que el BCE seguirá de cerca la evolución de la situación.