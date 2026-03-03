El importante aviso de un notario sobre los testamentos: «Es mejor heredar…». Cuando llega el momento de planificar el futuro de nuestro patrimonio, una de las principales dudas que surgen es cómo dejar nuestros bienes a nuestros herederos de un modo que les sea lo más ventajoso posible. Sin embargo, a pesar de que recibir una herencia puede parecer una gran oportunidad, en muchos casos se convierte en una carga económica difícil de afrontar.

Los impuestos y otros costes asociados pueden hacer que muchos herederos se vean obligados a renunciar a la herencia o vender los bienes recibidos para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Algo sobre lo que ha hablado un experto en testamentos. Un notario que ha dado la clave sobre lo que debemos hacer. Pero antes que nada, es importante recordar que la fiscalidad en España varía en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre el inmueble heredado. El impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal son dos de los principales tributos que deben pagar los herederos. Estos impuestos pueden ser elevados en algunos casos, lo que hace fundamental contar con el asesoramiento adecuado para evitar problemas financieros a los futuros beneficiarios de una herencia.

El importante aviso de un notario sobre los testamentos

Eugenio de Vicente, notario y decano del Colegio Notarial de Navarra, ha explicado recientemente cuál es la mejor opción desde el punto de vista fiscal a la hora de dejar en herencia una vivienda. En una entrevista, dejó claro que, aunque la donación en vida pueda parecer una alternativa sencilla, suele implicar un mayor coste fiscal que la herencia.

«Es mejor heredar que recibir por donación, porque la donación genera dos impuestos y es algo que la gente no suele tener en cuenta», señala el notario. En España, cuando una vivienda se dona de padres a hijos, ambos deben hacer frente a distintas cargas fiscales. El hijo debe pagar el impuesto de donaciones, mientras que el progenitor que dona la vivienda puede enfrentarse a un incremento patrimonial que tributa en el IRPF.

El notario aclara que, aunque el impuesto de donaciones en algunas comunidades puede ser reducido, existen otros costes que pueden hacer que la operación resulte más cara de lo esperado. En el caso del IRPF, al haber una diferencia entre el valor original del inmueble y su valor actual, el donante debe tributar por el incremento patrimonial. En muchas ocasiones, esta carga fiscal puede ser considerable y superar los beneficios de adelantar la herencia mediante una donación.

¿Qué impuestos se pagan al heredar un piso en España?

Si se opta por la opción recomendada de heredar en lugar de recibir una donación, los herederos deberán asumir ciertos impuestos. A continuación, se detallan los principales tributos que afectan a la herencia de un inmueble en España:

Impuesto de Sucesiones: este tributo varía según la comunidad autónoma y la relación entre el fallecido y el heredero. En algunas regiones existen bonificaciones importantes que pueden reducir de forma significativa el coste de este impuesto.

este tributo varía según la comunidad autónoma y la relación entre el fallecido y el heredero. En algunas regiones existen bonificaciones importantes que pueden reducir de forma significativa el coste de este impuesto. Plusvalía municipal: se trata del impuesto sobre el incremento del valor del suelo desde la adquisición de la propiedad por parte del fallecido hasta la fecha de la transmisión del inmueble a los herederos. Su cuantía depende de la localidad donde se ubique la vivienda.

se trata del impuesto sobre el incremento del valor del suelo desde la adquisición de la propiedad por parte del fallecido hasta la fecha de la transmisión del inmueble a los herederos. Su cuantía depende de la localidad donde se ubique la vivienda. Gastos de notaría y registro: la aceptación de una herencia debe formalizarse ante notario y registrarse en el Registro de la Propiedad, lo que conlleva una serie de costes adicionales que los herederos deben asumir.

la aceptación de una herencia debe formalizarse ante notario y registrarse en el Registro de la Propiedad, lo que conlleva una serie de costes adicionales que los herederos deben asumir. Tributación en la declaración de la renta: en caso de que los herederos decidan vender el inmueble heredado, deberán tributar en el IRPF por la ganancia obtenida. Esta ganancia se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el valor de adquisición que tenía el inmueble en la fecha del fallecimiento del titular original.

La importancia del asesoramiento notarial

Tomar la decisión correcta en relación con la transmisión de bienes es clave para evitar problemas fiscales innecesarios a los herederos. Los notarios juegan un papel fundamental en este proceso, ya que pueden ofrecer asesoramiento personalizado sobre las mejores opciones disponibles en función de la situación económica y familiar de cada persona.

Además, el asesoramiento notarial puede ayudar a estructurar la herencia de manera más eficiente, considerando opciones como la creación de usufructos, pactos sucesorios y la planificación testamentaria, que pueden reducir significativamente la carga impositiva. Existen herramientas legales que permiten minimizar los impuestos y garantizar que los bienes lleguen a los herederos de la forma más ventajosa posible.

Alternativas para optimizar una herencia

Testamento bien planificado: un testamento detallado puede ayudar a distribuir los bienes de manera equitativa y optimizada desde el punto de vista fiscal.

un testamento detallado puede ayudar a distribuir los bienes de manera equitativa y optimizada desde el punto de vista fiscal. Pactos sucesorios en comunidades que lo permitan: en algunas regiones de España, como Galicia o Cataluña, los pactos sucesorios permiten adelantar la herencia con ciertas ventajas fiscales.

en algunas regiones de España, como Galicia o Cataluña, los pactos sucesorios permiten adelantar la herencia con ciertas ventajas fiscales. Usufructo vitalicio: en algunos casos, dividir la propiedad entre nuda propiedad y usufructo puede ser una opción inteligente para minimizar impuestos.

en algunos casos, dividir la propiedad entre nuda propiedad y usufructo puede ser una opción inteligente para minimizar impuestos. Seguro de vida vinculado a la herencia: algunas pólizas permiten obtener liquidez para hacer frente a los impuestos sin necesidad de vender el patrimonio heredado.

En definitiva, si estás pensando en cómo distribuir tu patrimonio, es recomendable informarse bien y contar con la ayuda de un profesional. La planificación adecuada de una herencia puede evitar costes imprevistos y garantizar que los bienes lleguen a los herederos de la forma más beneficiosa posible.