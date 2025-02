Esto es lo que cuesta en España hacer un testamento en 2025: lo que pasa si no lo haces

Hacer un testamento en España en el año 2025 tiene un precio y no supera los 100 euros. Completar este documento con la ayuda de un notario no es obligatorio en nuestro país, pero sí recomendable para que la herencia no pueda suponer un problema para los herederos. Por ello, los expertos recomiendan a los ciudadanos llevar a cabo esta acción en la última etapa de la vida para que queden claras las voluntades. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este instrumento regulado por el Código Civil.

«Declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte». Así define la Real Academia Española lo que es un testamento, que coloquialmente está definido como el documento en el que una persona que está en los últimos días de su vida deja por escrito sus voluntades a los herederos. Realizar esta acción no es obligatorio, pero sí altamente recomendable para que los herederos no tengan problemas futuros y que no tenga que intervenir la línea de sucesión que dicta la ley.

El testamento es un instrumento recogido entre los artículos 662 y 743 del Código Civil, texto en el que se especifican todos los detalles sobre este documento donde consta de forma legal la voluntad del testador, que previamente lo ha dejado dicho ante notario. Por ejemplo, en esta norma se deja claro que estarán incapacitados para hacer un testamento las personas menores de catorce años de uno u otro sexo y las que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio. El Código Civil también dice que el testamento hecho antes de un caso de enajenación mental será válido.

El precio de un testamento en España

Hacer un testamento en España en 2025 tiene un coste y no suele superar los 100 euros. La persona que quiera realizar esta acción ante notario tendrá que pagar entre 40 y 75 euros, que es el coste medio que tiene hacer un testamento en España. Esto depende también del número de páginas y de la notaría elegida para poder dejar las últimas voluntades ante los herederos.

Así que por menos de 100 euros, la persona que lo desee podrá hacer un testamento en el que deje clara la herencia a repartir en el momento del fallecimiento. Esto también evitará problemas a los descendientes, como puede ser una sucesión intestada, que hará que se tengan que llevar a cabo más trámites que lógicamente tienen un coste. Así que el testamento superará los 100 euros si se hace tarde y mal. A la hora de hacer un testamento, también evitarás que la ley intervenga en la herencia y se siga la línea de sucesiones que marca la norma.

¿Cómo se hace un testamento?

Hacer un testamento en España es relativamente sencillo. Para ello, sólo tendrá que acudir a un notario y explicar la forma en la que desea repartir el patrimonio. Así que sólo habrá que presentar el DNI y hacer un pago, que, como hemos afirmado anteriormente, suele ser de entre 40 y 75 euros. Si estás meditando hacer un testamento en España en 2025, también debes saber que el Código Civil dice que es revocable y que se puede cambiar tantas veces como se quiera.

En España, el testamento más común para las personas que están en situación matrimonial y con hijos es dejar el usufructo a la mujer y nombrar herederos a los hijos. Esta es la práctica que más se realiza en nuestro país en los casos en los que hay cónyuge e hijos de por medio. En el caso de una persona que esté soltero y no tenga familia, la herencia iría a parar al Estado, algo que también sucede en muchas ocasiones.

Así que estás pensando en realizar un testamento y te generaba incertidumbre conocer el precio, lo primero que debes saber es que tendrá un coste de alrededor de 50 euros. Hacer este ejercicio evitará problemas entre tus herederos a la hora de repartir la herencia futura. También podrás cambiarlo tantas veces como quieras mientras tengas la necesidad de modificar el reparto de tus bienes entre tus seres más queridos.