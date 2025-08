El truco de un experto para no pagar nada por el impuesto de sucesiones: «Si tus padres…»

El impuesto de sucesiones es uno de los impuestos más desiguales e incomprensibles que existen, un experto nos explica cómo no pagar nada por él. Pagar por algo que ya es nuestro, que ha sido fruto del esfuerzo de unos padres o familiares que lo han dado todo a lo largo de su vida trabajando, es algo que puede costar de entender. Este impuesto que va directamente a las arcas de algunas comunidades autónomas es algo difícil de entender.

Además de ser complicado de entender, supone un dinero que debemos dar en un momento delicado. Con lo cual, puede acabar de sumar una cifra que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener que pagar. Por suerte, las redes sociales y un buen experto, nos puede ayudar a pagar menos por una sucesión de bienes que debería ser gratuita o tener un importe simbólico, dado lo que supone y lo que significa. Con este truco evitarás pagar de más o incluso no pagarás.

El impuesto de sucesiones visto por este experto

Antes que nada, debemos tener muy claro qué es el impuesto de sucesiones. Un dinero que se paga de forma desigual en algunas comunidades autónomas, en otras no, dependiente de una tasa y de un porcentaje que puede ser variable y cambiar con el paso del tiempo.

Los expertos de Navarro y Navarro nos explican que: «El impuesto de sucesiones representa un gravamen fiscal que se aplica cuando una persona recibe bienes o derechos de forma gratuita, ya sea mediante herencia o legado. Los herederos están obligados a satisfacer este tributo al momento de recibir el patrimonio de una persona fallecida. Su naturaleza directa y subjetiva implica que recae exclusivamente sobre personas físicas, no sobre entidades jurídicas, y se ajusta a la capacidad económica individual del heredero. Este impuesto contempla dos modalidades principales de transmisión patrimonial: Transmisiones mortis causa: se refieren a aquellas que se producen después del fallecimiento del titular del patrimonio, específicamente en el contexto de las herencias. Transmisiones inter vivos: corresponden a las donaciones realizadas entre personas durante su vida. Si bien comparten similitudes con las herencias en su gestión, presentan características distintivas en su tratamiento fiscal.

Una característica fundamental de este tributo es su carácter progresivo: cuanto mayor sea el valor de los bienes heredados, más elevado será el porcentaje para pagar. Dado que se trata de un impuesto transferido a las administraciones autonómicas, cada Comunidad Autónoma tiene la facultad de establecer sus propios criterios en materia de bonificaciones, deducciones y tarifas. Esta descentralización genera variaciones significativas en la carga fiscal según la ubicación del causante o del beneficiario».

No pagarás nada por el impuesto de sucesión con este truco

La realidad es que antes de dar ningún caso, lo mejor es consultar con un especialista, España tiene varemos diferentes y normativas que se aplican en función de cada Comunidad Autónoma, por lo que, será mejor que empieces a buscar un experto en su campo.

Las redes sociales han dado con un sistema que puede beneficiar a más de uno. Teniendo en cuenta algunas formas de hacer realidad este tipo de elementos. Tal y como explica Rodenas en sus redes sociales: «Es así de simple, tus padres te ponen como propietario de la casa en vida, ellos se quedan con el usufructo vitalicio y siguen viviendo ahí como siempre sin que nada cambie. Y cuando fallecen, la casa ya es tuya, automáticamente. El impuesto de sucesión es cero, nada, goodbye».

Es algo que se puede hacer ante notario, con una escritura nueva que supone que las condiciones cambian en una casa por la que quizás no se pagará nada de este impuesto. Pero cuidado, antes de dar un paso, hay que consultarlo con un buen especialista que acabe siendo el que nos indique lo que nos está esperando.

En estos días que disponemos de más tiempo, nunca está de más contactar con un buen especialista que puede asesorarnos bien. Será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones al saber que no pagaremos menos.

Entenderemos mejor este tipo de impuesto y seremos capaces de poder evitarlos de una forma que hasta el momento no sabíamos lo que nos está esperando. Nos enfrentaremos a una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante.

Es el momento de pensar en este tipo de trámites que en algún momento deberemos afrontar. Pagar menos puede ser una solución a un problema que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Evitando también este tipo de detalles que pueden ser claves en estos días que hasta la fecha no imaginaríamos.