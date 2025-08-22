El Gobierno pagó a Jésica 680 € por vacaciones tras medio año sin trabajar en Tragsatec

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la empresa pública Tragsatec, pagó 680,75 euros a Jésica Rodríguez García, la ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en concepto de liquidación de vacaciones pese a que no trabajaba, como ella misma ha reconocido en sede judicial.

Esta cifra forma parte de los 9.500,54 euros brutos en total que percibió de esta empresa pública, vinculada al Ministerio de Agricultura, por la «relación laboral» -dice Tragsatec- que mantuvo con esta entidad desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre del mismo.

Estos honorarios son los que ha reconocido la propia Tragsatec en el certificado -al que ha accedido OKDIARIO- remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional con relación al requerimiento que formuló el juez Ismael Moreno.

El certificado, que lleva la firma de la subdirectora de Organización y Administración de Recursos Humanos del Grupo Tragsa, Raquel Yagüe, con fecha del 10 de julio de 2025, indica que Jésica cobró de esta empresa pública por siete conceptos: salario base (6.138,48 euros); plus convenio (1.178,62 euros); complemento mejora convenio (195,15 euros); paga extra junio (679,88 euros); liquidación paga diciembre (345,61 euros); indemnización fin contrato (282,05 euros) y liquidación vacaciones (680,75 euros). El escrito señala que el «total abonos» fue de 9.500,54 euros.

Esta remuneración, precisa la empresa pública, se realizó conforme a las «tablas salariales de 2021 del personal de Tragsatec sujeto al Convenio colectivo nacional de empresa de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad».

Certificado con los abonos de Tragsatec a Jésica remitido al juez.

Del mismo modo, la otra empresa pública en la que fue enchufada la ex novia de Ábalos entre 2019 y 2021, Ineco, también ha detallado al juez que realizó decenas de transferencias a Jésica por un importe total de 34.477,86 euros. Este certificado de Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, lleva la firma de Miguel Fernández Infante, en su condición de director económico-financiero y proyectos especiales de esta entidad.

Hasta 2.893 € en Ineco

Estas transferencias constan desde el 23 de marzo de 2019 hasta el 23 de diciembre de 2021, siendo la mayoría de los pagos mensuales de algo más de mil euros. No obstante, hay algunas nóminas que superan los 2.000 euros, por ejemplo, en febrero de 2021 ingresó 2.893,17 euros.

Certificado con los abonos de Ineco a Jésica remitido al instructor.

En el caso de Ineco, tal y como publicó OKDIARIO el pasado abril, la ex novia de Ábalos registró el disfrute de 119,88 horas de vacaciones -que equivalen prácticamente a 15 días laborables- «en el sistema corporativo de partes de trabajo utilizado por cada trabajador para la distribución de tiempo de trabajo por actividades». Y ello, pese a que tampoco cumplía aquí con sus obligaciones laborales. Este registro de vacaciones apareció reflejado en los partes de trabajo asociados a Jésica y que la propia entidad Ineco remitió hace unos meses al Tribunal Supremo.

Según reconoció la propia Rodríguez en febrero ante el Supremo, en su declaración como testigo, no llegó a realizar trabajo alguno en dichas compañías, aunque sí percibió el sueldo durante el tiempo que estuvo contratada.

La ex pareja de Ábalos compareció ante el Alto Tribunal porque es allí donde se investiga si el exministro recibió comisiones -en efectivo o en especie- a cambio de adjudicaciones de obra pública o contratos para la compra de mascarilla durante la pandemia. Sin embargo, el Supremo optó por enviar la parte de la investigación relativa a la contratación de Rodríguez a la Audiencia Nacional, que acordó el pasado julio reclamar esta información a las dos empresas públicas involucradas.

En abril, Ineco informó al alto tribunal que Rodríguez fue la encargada de rellenar el registro de las horas que supuestamente trabajó en la compañía a través de una aplicación interna. La empresa pública aseguró que no tenía «evidencias de accesos indebidos o suplantación de identidad».

Servicio para Adif

La relación laboral ente Tragsatec y la joven, suscrita con fecha del 2 de marzo de 2021, era a «tiempo completo», con jornada laboral de lunes a viernes, y un horario semanal «según convenio». Jésica Rodríguez fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en Adif (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», indica el contrato.

Mientras que Ineco depende directamente del Ministerio de Transportes, por su parte, es la cartera de Agricultura de Luis Planas la que «tutela tanto Tragsa como Tragsatec». No obstante, el Grupo Tragsa, al que pertenecen ambas empresas públicas, está controlado accionarialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que capitanea la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista María Jesús Montero.