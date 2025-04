La escort Jésica se quejó al hermano de Koldo por tener que fichar: «¡Me parece tan absurdo!»

Jésica Rodríguez, la ex novia de José Luis Ábalos, se quejó a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo -el que fuera principal asesor del ministro-, del sistema de fichajes que seguía la empresa pública Ineco donde había sido enchufada. «¡Me parece tan absurdo!», llegó a decir la escort. Así consta en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

De la intervención de las comunicaciones entre Jésica y el hermano de Koldo se desprende cómo la joven mandó a Joseba el 31 de marzo de 2020 un pantallazo del correo sobre «ficha actividad diaria» que le había mandado María Dolores Tapia, responsable de proyectos de Ineco, debido a las restricciones por el Covid.

En dicho correo, Tapia traslada a Jésica lo siguiente: «Te recuerdo que la ficha de seguimiento de actividad debemos recibirla todos los días al final la jornada laboral. Todas las semanas se elabora un informe de seguimiento de cada proyecto en el que se describen las tareas realizadas y las incidencias que hayamos podido tener. En tu caso, me gustaría saber si estás teletrabajando todo el tiempo, o, por el contrario, hay en algún momento en el que tienes que ir a la oficina».

Asimismo, la responsable de Ineco añade: «Por último en el nombre de la ficha debes poner el número del proyecto y la fecha del día de la ficha. Observa que en la fecha tienes el 25 de marzo aunque dentro de la ficha pones que los trabajos están referidos al día 30 de marzo».

Estas indicaciones con motivo de la pandemia de coronavirus no gustaron nada a la enchufada Jésica, que formaba parte de la plantilla de Ineco en la prestación de un servicio para Adif desde el 1 de marzo de 2019. De esta manera, la escort mandó por WhatsApp a Joseba García el pantallazo de este correo electrónico y le dijo: «Qué aburrimiento, de verdad».

«A esta mujer le pongo que sí. Que todo lo estoy haciendo con teletrabajo, ¿no?», preguntó Jésica al hermano de Koldo en dicha conversación. Y éste le respondió: «Ponle que sí».

Acto seguido, Jésica comentó a Joseba que no sabía a lo que se refería María Dolores Tapia «con lo del 25» de marzo. Y le mandó tras ello un mensaje de voz quejándose de este sistema de fichajes pese a que ella no cumplía con sus obligaciones laborales. «¡Me parece tan absurdo lo que hace esta gente, de verdad!», llega a decir la escort. El hermano de Koldo, que también trabaja en Ineco, le contestó al respecto: «Yo tampoco sé».

Rodríguez declaró el pasado febrero como testigo ante el juez del Supremo que investiga el caso Koldo. Entonces dijo que asumía que las empresas públicas Ineco y Tragsatec la habían contratado -vía Adif- por mediación de Ábalos. Primero, estuvo vinculada a Ineco durante dos años sin cumplir con sus obligaciones laborales entre 2019 y 2021, y acto seguido fue enchufada de nuevo durante seis meses en Tragsatec. Ella misma reconoció ante el instructor Leopoldo Puente que en este tiempo «no hizo nada» mientras cobraba «unos 1.060» euros mensuales.

Este miércoles está prevista la comparecencia de Joseba García Izaguirre en la comisión de investigación del caso Koldo que se sigue en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. García Izaguirre deberá aquí explicar cómo ayudaba a Jésica a rellenar los falsos partes de trabajo («Ya está hecho el parte de esta semana todo al día», le dijo a la joven el 29 de noviembre de 2019), manejando incluso sus claves de acceso, que solían ser un nombre de comida seguido del número 17, por ejemplo, «Queso17» o «Manzana17». Joseba García también tendrá que aclarar, entre otras cuestiones, los pagos en efectivo por 20.000 euros que habría recibido de la trama en República Dominicana, según declaró una testigo en sede judicial.

Mensajes de Jésica a Koldo García

El malestar de Jésica con el sistema de fichajes en Ineco, pese a que no trabajaba, no sólo lo compartía con el hermano de Koldo, que ya formaba parte de Ineco y del que dependía directamente, sino también con el hombre para todo del entonces ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Tal y como ha publicado OKDIARIO a partir de otras comunicaciones intervenidas por la UCO del Instituto Armado, Jésica se dirigió a Koldo García en estos términos: «Yo nunca he trabajado en horario», le dijo.

La transcripción de uno de estos audios mandados por Rodríguez al asesor del ministro dice así: «Últimamente están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones». Y añade: «La pava esta (por una tercera persona) ahora quiere que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina, qué días voy a trabajar a la oficina, por qué no voy a trabajar a la oficina, que le verifique otra vez las vacaciones que he cogido y no sé qué más hay también en el mail», se lamentaba la joven.