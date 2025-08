El alcalde de Paiporta echa del Pleno a una mujer argentina por pedirle que hable en español

El alcalde de Paiporta, el socialista Vicent Císcar, ha echado del último pleno municipal a una mujer argentina, que ha estallado tras pedir reiteradamente en ese mismo pleno y otros anteriores, sin éxito, que se hablara en español porque ni ella ni otros asistentes entendían el valenciano correctamente. Como se escucha en el vídeo que ilustra esta información, la mujer hace un elogio del valenciano: «Me encanta». Pero agrega que ella no lo entiende. Lo que genera un problema porque su único objetivo es enterarse de lo que se dice en el Pleno. Porque le afecta. Máxime, tras la DANA: «Ustedes son unos unos discriminadores», se escucha decir a la mujer.

La afectada, además, explica al Pleno y a los asistentes, como también se escucha en el audio del vídeo, que: «Yo pago mis impuestos. Y yo no hablo valenciano. Me cansé de repetirlo. Y me parece una falta de respeto que hablen en su idioma, que me encanta, me parece perfecto. Pero cuando hay alguien que no aprendió a hablarlo y les pide y les paga un sueldo, ustedes se cagan en todo». El alcalde, en lugar de ofrecer explicaciones o sencillamente señalar que lo tendrá en cuenta, se limita a ordenar: «Por favor, abandone la sala».

El Pleno municipal de Paiporta en que se han producido estos hechos es el mismo en que el concejal de Urbanismo, también del PSOE, se ha negado a contestar en castellano a la pregunta de una vecina en torno al tamaño de lo que se conoce como pipicanes.

La cuestión de la lengua se ha repetido en varios plenos. Este es el caso del celebrado el 25 de enero, cuando una mujer que asiste a la sesión plenaria y que manifiesta hablar y entender perfectamente el valenciano, pide a los concejales del PSOE y de Compromís que hablen en español para que otra mujer que reconoce no entenderlo, pueda comprender todo lo que se está hablando.

Según ha podido saber OKDIARIO, la intención de la mujer afectada en este último pleno era conocer cuál es el plan de ejecución de las obras hidráulicas para evitar o reducir la posibilidad de una nueva tragedia. En la sesión anterior, ella había preguntado al propio alcalde por este caso y le había pedido que presentara un escrito ante el Gobierno de España solicitando, a su vez, explicaciones acerca de todo ello. La mujer entiende que como el alcalde es el representante más directo es también quién tiene el deber de interceder ante el Gobierno.