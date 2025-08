Ni 100 euros ni 500: esta es la cantidad que paga Rodolfo Sancho para que su hijo coma bien en la cárcel

El pasado 2 de agosto se cumplieron dos años del asesinato de Edwin Arrieta, un crimen que ha alcanzado una repercusión internacional. España, Colombia y Tailandia ha seguido muy de cerca las novedades del caso y en OKDIARIO nos hemos hecho eco de una información que va a dar mucho de qué hablar. El periodista juan Luis Galiacho ha descubierto que Daniel recibe una comida distinta en la cárcel donde está cumpliendo condena desde que acabó con la vida del cirujano. El responsable de todo esto es Rodolfo Sancho, quien paga una cantidad que asciende a los 1.200 euros mensuales para que a su hijo no le falte de nada. La única condición es que el joven debe repartir sus privilegios para no tener problemas con sus compañeros de celda.

La familia de Daniel Sancho ha dejado claro que en las cárceles de Tailandia no hay ningún tipo de trato de favor. Sin embargo, Juan Luis Galiacho insiste en que Rodolfo se encarga de que algunas cosas no sean tan duras para Daniel, como por ejemplo la comida. Es cierto que otros presos están en la misma línea y también pueden solicitar servicios extra, la cuestión es que no todo el mundo tiene 1.000 euros en el bolsillo para ponerlos a disposición de esta causa.

El equipo legal de Daniel Sancho sigue trabajando en este caso. Le han condenado a cadena perpetua, pero el abogado del cocinero ha recurrido la sentencia, así que estamos muy lejos de conocer el final de esta historia. Mientras tanto, Rodolfo Sancho ha decidido retomar su agenda profesional y se ha dejado ver en el estreno de una película. Cuando el escándalo saltó al foco público, el actor optó por retirarse. Su hoja de ruta estuvo marcada por la discreción y su proyecto más destacado fue participar en un documental donde se narraba la injusta pérdida de Edwin Arrieta desde punto por punto.

Los privilegios de Daniel Sancho

La vida de Daniel Sancho en la cárcel tailandesa vuelve a estar en boca de todos tras las últimas revelaciones del periodista Juan Luis Galiacho en el programa Fiesta. En pleno directo, el colaborador fue tajante al hablar de las condiciones en las que se encontraría el hijo de Rodolfo Sancho, insinuando que estaría disfrutando de ciertos «privilegios» que no están al alcance de todos los internos. Según su testimonio, el joven comería mejor que el resto de los presos gracias a una ayuda económica constante que recibe desde España. «Si se dan privilegios, pues que se cuenten», reclamó Galiacho, molesto por la falta de transparencia en torno al caso. No entiende que la familia Sancho lo niegue y quiere compartir la verdad con los espectadores de Telecinco.

Tal y como hemos adelantado, el periodista aseguró que esta mejora en la alimentación no es fruto de una anomalía por parte de las autoridades penitenciarias, sino del esfuerzo económico de su padre, quien envía cada mes unos 1.200 euros para garantizar que su hijo reciba una dieta adecuada. Una cantidad que, además, permitiría a Daniel compartir comida con sus compañeros de celda, generando así un clima más favorable en un entorno tan hostil como es una prisión extranjera.

La reacción de Carmen Balfagón

Las declaraciones citadas anteriormente provocaron una reacción inmediata de Carmen Balfagón, abogada del joven, que también se encontraba en plató. Visiblemente molesta, quiso puntualizar que la situación de Daniel no debe interpretarse como un privilegio derivado de su apellido, sino como una consecuencia directa del apoyo familiar. «Lo que me molesta es que se entienda que es un privilegio porque se llama Daniel Sancho», defendió la letrada. Insistió en que, en el sistema penitenciario tailandés, Daniel es un preso más, sometido a las mismas normas y restricciones que el resto, aunque su familia tenga recursos para proporcionarle ciertos bienes básicos.

«En Tailandia, Daniel es un preso más cumpliendo una condena. Privilegios tiene porque su padre se encarga de pagar una cantidad cada mes, la que sea, para que su hijo coma todos los días», recalcó Carmen.

Lejos de pintar una vida cómoda, los testimonios que han salido a la luz dejan entrever que Daniel Sancho cumple su condena en condiciones duras, pero con una red de apoyo que le permite sobrellevar el día a día con cierta dignidad. La alimentación, según Galiacho, sería solo uno de los aspectos mejor gestionados gracias a los ingresos mensuales enviados desde España. Pero la defensa insiste en que cualquier otra interpretación desvirtúa la realidad de un joven que está pagando un precio muy alto por sus actos y cuya vida ha dado un giro radical desde su entrada en prisión. Las discrepancias entre la prensa y el entorno legal del acusado reflejan la complejidad de un caso que sigue despertando tanto atención como controversia.