Nuevos detalles del día a día de Daniel Sancho en prisión: «Tiene cara de miedo constante»

Los últimos días han servido para que el caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, vuelva a ser uno de los temas más importantes de la actualidad. Este mes de agosto se cumplen dos años del atroz crimen, momento en el que uno de sus abogados en España ha resaltado que el hijo de Rodolfo Sancho se encuentra «muy animado» y escribiendo sus memorias, algo que un amigo del español ha querido desmentir ante los medios.

Marcos García-Montes, abogado de la familia Sancho, asegura que desde la defensa están muy esperanzados en el recurso que han presentado para conseguir que se repita el juicio, ya que aseguran que deberían llamar a declarar a nuevos testigos. Con esos nuevos testimonios, pretenden demostrar que la muerte de Edwin no fue premeditada, siendo un ataque en defensa propia del español, algo que el juez tailandés no creyó el pasado de mes de septiembre, cuando le condenó a cadena perpetua. Con este movimiento, el equipo legal de los Sancho cree, que en el mejor de los casos podría salir en libertad antes de año o incluso repetirse el juicio. En el peor escenario, que parece el más probable, no tendría ninguna repercusión y no sería admitido el recurso.

García-Montes también dejó claro en declaraciones a varios medios que se encuentra en un muy buen estado de ánimo, llegando a asegurar que está escribiendo sus memorias, donde contará todo sobre su vida antes del crimen y lo que realmente ocurrió en su relación con el fallecido. También aseguró que tiene una celda para él sólo y que tiene contacto con un amigo psicólogo con el que habla dos o tres veces por semana y que ha estado con él desde que recibió la sentencia.

Un amigo de Daniel Sancho cuenta una historia muy distinta

El programa Fiesta, de Telecinco, ha podido hablar con un amigo del hijo de Rodolfo Sancho, que asegura ser muy cercano a la familia, tanto que ha podido hablar con el español por videollamada. Según su versión, está muy delgado y «tiene cara de miedo constante», algo que choca completamente con la versión de su abogado. También ha querido dejar claro que no tiene ningún privilegio, como por ejemplo una celda para él sólo en la cárcel de Surat Thani.

Según este amigo, lo que sí hace es pedir comida del exterior de la prisión, pero que está obligado a compartir con sus compañeros de celda para evitar problemas, ya que se trata de una ley no escrita entre presos. Este testimonio sí que confirma lo dicho por García-Montes sobre el libro que está escribiendo, en el que estaría dejando por escrito su versión de lo sucedido.

«También sé que escribió una carta a la hermana y los padres de Edwin. Tampoco saben muy bien los amigos la postura que está teniendo el padre de que está todo de puta madre cuando no es así. Ha dicho que, por favor, no digamos nada, pero vamos… es evidente que están haciendo todo lo que pueden», asegura este amigo de Daniel.

Carmen Balfagón, abogada de la familia Sancho, pone en duda el testimonio

La letrada, que ha sido portavoz de la familia desde que la noticia saltó a la luz, ha puesto en duda las palabras de este amigo, ya que no cree que este testimonio sea realmente de un amigo del preso. La periodista de Fiesta asegura que conoce perfectamente la relación que éste entrevistado tiene con Daniel Sancho, desvelando que pudo hablar con la cárcel de Tailandia en el momento en el que falleció un familiar, por lo que pudo recibir el pésame del español por videollamada.