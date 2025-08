Encuentran muerta a la influencer Hannah Moody: su cuerpo estaba en estado de descomposición

Las redes sociales lloran la pérdida de Hannah Moody. La influencer, de 31 años, desapareció hace unos días y nunca volvió a casa. Ante esta situación, las autoridades locales iniciaron la investigación para hallar su paradero, pues nadie sabía de ella. Pero, lamentablemente, ha sido hallada muerta y en avanzado estado de descomposición. Una terrible situación que ha dejado a todos sus seres queridos completamente conmocionados, pero también a sus miles de seguidores en redes sociales. Y es que, la estadounidense, con más de 45.000 seguidores en Instagram, era conocida por su amplia experiencia en el mundo del senderismo. Una pasión que terminaría acabando con su vida.

Según han revelado varios informes, Hannah Moody salió de su casa con el objetivo de realizar la ruta por el sendero Gateway Trailhead, en la Reserva McDowell Sonoran (Scottsdale, Arizona). Pero, lo que iba a realizar con el objetivo de amenizar su día, terminó convirtiéndose en su mayor condena. Pues, nunca más regresó a su casa. Al parecer, según citan algunos reportes, fue vista lejos del sendero principal, a unos 600 metros, después de que las autoridades iniciasen un operativo de búsqueda. Y es que, fueron las amigas de Hannah Moody las que se mostraron muy preocupadas por la ausencia de la influencer. Al ver que no daba señales de vida, decidieron ponerse en contacto con las autoridades.

El operativo de búsqueda duró varios días y concluyó con el final más trágico: el fallecimiento de Hannah Moody. La joven no solo había perdido la vida, sino que también se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Así pues, y siguiendo el protocolo, se procedió a hacerle un examen forense para averiguar detalles de su fallecimiento.

De esta manera, el informe forense ha detallado que sufrió «cambios de descomposición» y «abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores». Asimismo, se le realizó un examen toxicológico para determinar si había consumido drogas. Una serie de pruebas donde dio negativo. Pues, no había rastro de «etanol, drogas de abuso analizadas y ciertos medicamentos terapéuticos».

Por lo tanto, y según han revelado los forenses, la causa de la muerte de Hannah Moody fue un golpe de calor por «una exposición al calor ambiental». Un terrible desenlace para una joven apasionada por la vida y por el senderismo. «Estoy intentando reconstruir todo, porque no conocemos ninguna condición médica que pudiera haber causado esto. Todos asumimos que fue por el calor, pero eso no es concluyente. No hubo señales de algo fortuito», señala la madre de la joven.

En plataformas como Instagram, Hannah Moody acostumbraba a compartir contenido relacionado con sus rutas de senderismo. La joven se mostraba como una fiel seguidora de esta práctica. De hecho, realizaba vídeos mostrando los atardeceres que veía y las vivencias que disfrutaba gracias a esto. Todo ello sumado a su estilo de vida saludable y a sus creencias religiosas. Sin lugar a duda, una partida que ha conmocionado a todos.