Venden un chalet de 233 metros por menos de 40.000 euros y no es broma: así la puedes conseguir

El tema de la vivienda en España es algo que mantiene a mucha gente en vilo. Y ya no es sólo el hecho de encontrar casas o pisos que estén de alquiler a un precio de mercado que sea asequible o que no implique invertir todo el sueldo. También los pisos en venta han disparado su precio, por lo que algunos bancos como CaixaBank cuentan ahora con sus propios portales inmobiliarios en los que encontrar algunas opciones algo más económicas. En el caso de la mencionada CaixaBank, y a través de su nuevo portal Facilitea Casa, encontramos incluso un chalet de 233 metros por menos de 40.000 euros.

Y no sólo una casa por un precio que parece de broma. En este nuevo portal aparecen casas y pisos a otros precios económicos comparado con lo que se ve en cualquier otro lado, y que van desde los 40.000 o los 50.000 euros, pasando por los 80.000, los 100.000 y también como no, encontramos viviendas que están completamente nuevas y que tienen precios bastante más elevados. El portal cuenta con más de 40.000 propiedades pero no sólo a la venta sino también de alquiler, de modo que si buscas casa y quieres comprar el chalet mencionado o cualquier otra, toma nota porque te explicamos todos los detalles para que la pueda conseguir.

Un chalet por 40.000 euros y más en Facilitea Casa

Facilitea Casa, es el nuevo portal inmobiliario de CaixaBank en el que como avanzamos, puedes encontrar una amplía oferta de casas, chalets o pisos y además en toda España. Un portal en el que te sorprenderá no sólo la cantidad de inmuebles disponibles, sino los precios de algunos de ellos. Y en el caso del chalet de 233 metros cuadrados por 39.400 euros que te mencionamos al comienzo, tienes que saber que está en Barruelo de Santullán, un municipio de Palencia rodeado de naturaleza, y aunque requiere de una reforma, sigue siendo una ganga si lo comparamos con el precio medio de la vivienda hoy en día.

Pero además de esta casa, hay otras muchas opciones por debajo de los 40.000 euros. Por ejemplo, un chalet adosado en Montánchez (Cáceres) con 144 m² por solo 30.000 euros. Según el anuncio, sólo requiere pequeñas mejoras. En Canjáyar (Almería), un piso de 60 m² con cocina y baño equipados se vende por 35.100 euros, y con posibilidad de negociar el precio. Incluso aparece una vivienda catalogada como VPO en Gorafe (Granada), con 86 m², en buen estado y por 37.100 euros. Y si prefieres algo más cerca del mar, puedes encontrar un chalet de 164 m² en un municipio de Alicante por 40.000 euros.

Lo interesante es que estas viviendas no están escondidas ni son difíciles de encontrar. Todas están a la vista en el buscador del portal, que permite filtrar por provincia, tipo de inmueble, superficie, estado y precio. Y también puedes incluso simular la hipoteca, a través de CaixaBank, para comprobar si es factible o no que compres una de estas viviendas.

Todo lo que debes hacer para comprar una de estas casas

Eso sí, aunque resulte tentador, comprar una casa barata implica prestar aún más atención a los detalles. Lo primero es comprobar el estado legal del inmueble: solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad, revisar si hay cargas pendientes o embargos y, si es posible, hacer una tasación independiente. Es la forma más segura de evitar sorpresas después.

En casos como la vivienda de Gorafe, al ser de protección oficial, hay condiciones específicas: cumplir ciertos requisitos de ingresos, residir en ella durante un tiempo mínimo y usarla como vivienda habitual. No se puede comprar y vender libremente como en el mercado libre. Por eso, es importante informarse bien y no quedarse sólo con el hecho de que tenga un precio barato.

Y luego está el tema de las reformas. Es evidente que algunas de estas casas son baratas porque requieren de una buena reforma. En esos casos, el coste real no es sólo lo que pagas por la casa, sino lo que tendrás que invertir después. Aquí es donde CaixaBank también ofrece una ventaja: dentro de Facilitea Casa se puede solicitar financiación adicional para la reforma, todo con un mismo interlocutor. Esto agiliza mucho los trámites y permite cerrar la operación sabiendo desde el principio cuánto te va a costar todo.

El portal inmboliario de CaixBank

Podemos decir entonces que Facilitea Casa funciona como un escaparate digital donde se publican viviendas de particulares o agencias, y donde CaixaBank ofrece su papel como facilitador: acompaña, asesora y financia. No es necesario ser cliente para usarla y, además de buscar viviendas, puedes también calcular la hipoteca, conocer cuánto vale tu casa actual o consultar si te compensa comprar o seguir alquilando.

Por otro lado, como tiene detrás una entidad importante, muchos de los inmuebles publicados tienen una valoración previa o ya cuentan con la documentación lista, lo que acelera los pasos si decides comprar. También hay viviendas nuevas, alquileres y hasta opciones en grandes ciudades, aunque ahí los precios ya se ajustan más al mercado habitual.

Por último, CaixaBank ha lanzado también Facilitea Coches, para la compraventa de vehículos, y mantiene InmoCaixa para obra nueva y alquiler asequible. Pero el foco principal en este momento está en Facilitea Casa, dado que saben que la demanda de vivienda, especialmente en zonas menos saturadas, va a seguir creciendo.