Vandalizan el mural de Lamine Yamal en Barcelona e incluyen a los 7 enanitos

El mundo no se ha olvidado del polémico cumpleaños de Lamine Yamal. A raíz de que se filtrase la contratación de personas con enanismo, fueron varias las críticas que pusieron al futbolista del FC Barcelona en el ojo del huracán. Y este lunes ha aparecido una nueva burla que ha causado furor por la forma de ridiculizar al jugador culé.

Concretamente ha sido en el mural que hizo el artista TV Boy en la Plaza Joanic, donde aparecía Lamine vestido con el traje de Superman con una ‘L’ en el pecho como regalo de su dieciocho aniversario. En menos de un mes, otro artista urbano llamado Shredder decidió añadir su toque personal incluyendo en la imagen a los siete enanitos de Blancanieves.

Una modificación que no pasó desapercibida y que capturó el periodista Edu Polo, que compartió la instantánea ante todo el mundo: «Un gracioso se lo ha cargado. Esta vez no es ni fake ni IA», explicó en su perfil de Instagram.

Fuertes críticas a Lamine Yamal

A pesar de que ya han pasado varias semanas desde que se destapó que utilizó gente con acondroplasia para fines de entretenimiento, algo prohibido por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y que provocó hasta que fuese denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE).

Tiempo que ha dado para que personalidades del mundo del fútbol le hayan dado un tirón de orejas señalando que son errores que no puede seguir cometiendo en el futuro si no quiere que su carrera se empañe. Un discurso que no compró ni el propio jugador ni Lamine, que consideran como una forma de intentar desestabilizarle.

Este lunes jugará el último partido de pretemporada en Asia ante el Daegu, otro test antes de regresar a Barcelona para jugar el Gamper y abrir una nueva temporada en el conjunto de Hansi Flick.