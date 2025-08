The Flamen Kings anima a cantar «¡Pedro Sánchez, hijo de p…!» en las fiestas de un pueblo de Huelva

De norte a sur, en San Fermín, conciertos o veladas deportivas, el cántico «¡Pedro Sánchez, hijo de p…!» se ha convertido en una constante. La última escena se ha vivido en las fiestas patronales de Trigueros (Huelva), donde el grupo musical The Flamen Kings animó a los vecinos a corear la consigna contra el presidente del Gobierno. El PSOE local califica lo ocurrido de «inadmisible».

«¿Ésta la cantamos en mi mayor o en la mayor? En mi menor, venga: ¡Pedro Sánchez, hijo de p…! ¡Pedro Sánchez, hijo de p…! ¡Qué maravilla!», gritaba desde el escenario el vocalista de la banda (Señor Gañán) durante una de las actuaciones programadas por el Ayuntamiento de Trigueros en la feria en honor a la Virgen del Carmen.

El vídeo, publicado por el PSOE local en sus redes sociales, corresponde al concierto que The Flamen Kings dio el pasado 20 de julio, aunque los hechos no han trascendido hasta este martes.

Según ha denunciado el secretario general del PSOE de Trigueros, Félix Rodríguez, el grupo musical actuó contratado por el propio consistorio, aunque «lo más grave» para el socialista es que varios concejales del equipo de gobierno, del PP, «estaban presentes durante ese momento y no sólo no lo evitaron, sino que guardaron silencio, como si lo sucedido formara parte del espectáculo».

«Es inaceptable que desde un escenario pagado con dinero público se lancen insultos contra ningún representante democrático. Pero lo es aún más que quienes tienen la responsabilidad institucional de velar por el respeto y la convivencia, miren para otro lado», ha lamentado.

El socialista ha criticado la inacción de los populares presentes en el concierto, una «pasividad» que «no es neutral», sino «una forma clara de complicidad política». «Estaban allí, escucharon lo que ocurrió y no hicieron nada. No hubo condena pública ni intervención ni una sola palabra de rechazo. Trigueros no merece un gobierno que normalice la falta de respeto y la confrontación en espacios de celebración colectiva», ha rematado Rodríguez.

Además, el secretario general del PSOE local ha recalcado que la escena se produjo «delante de familias y menores, lo que agrava aún más la situación». «¿Qué ejemplo estamos dando si los propios responsables políticos permiten este tipo de comportamientos desde un escenario institucional?», se ha preguntado.

El PSOE de Trigueros ha anunciado que está estudiando emprender acciones legales para que «se depuren responsabilidades y se garantice que una situación así no vuelva a repetirse jamás». «Las fiestas de nuestro pueblo deben ser un espacio de respeto, convivencia y orgullo colectivo, no un altavoz para el insulto, la división y el odio. Quienes callan ante esto, lo avalan», ha rematado Rodríguez.

El Ayuntamiento de Trigueros y el PP local no se han pronunciado al respecto. Por su parte, The Flamen Kings difundió tras el concierto un mensaje en sus redes sociales para agradecer la «confianza» del ayuntamiento y la entrega de sus vecinos: «¡Uno de los pueblos más especiales y con la gente más bonita que hemos visitado en nuestros más de 20 años de carrera! ¡Prometemos volver, nos habéis enamorado! ¡Viva la Virgen del Carmen y viva San Antonio Abad!».