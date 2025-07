Juan Magán ofrece su micrófono a miles de personas que gritan «¡Pedro Sánchez hijo de puta!»

La indignación de los españoles contra Pedro Sánchez ha alcanzado cotas insospechadas tras los recientes escándalos de corrupción que salpican a la cúpula socialista. Durante un concierto el artista Juan Magán miles de personas corearon al unísono «¡Pedro Sánchez hijo de puta!» mientras el dj español les cedía su micrófono para amplificar el sonido de los gritos contra el presidente del Gobierno.

Ocurrió el pasado sábado durante el Festival Puro Latino donde el célebre cantante urbano, cabeza de cartel en esta tercera edición, vivió en primera persona una explosión de rabia ciudadana cuando miles de asistentes comenzaron a corear de manera espontánea cánticos contra el jefe del Ejecutivo. Ante esto el artista, que no participó del clamor popular, decidió ayudar ofreciendo su micro al público. «Es que yo no puedo decir estas cosas, pero…», dijo antes de colocar su micrófono señalando a la multitud.

Este episodio no es un caso aislado. Miles de personas gritaron insultos contra Pedro Sánchez en el concierto del cantante JC Reyes en Sevilla, un hecho que se hizo viral en redes sociales gracias a un video que muestra como cientos de personas entran al escenario coreando «¡Pedro Sánchez hijo de puta!».

Una avalancha de miles de patriotas grita ¡PEDRO SÁNCHEZ HIJO DE PUTA! en el concierto del cantante sevillano JC Reyes 🇪🇸. ¿Estás de acuerdo con el cántico de estos patriotas? pic.twitter.com/gN5QfCCEow — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 30, 2025

Estos casos de odio colectivo hacia el Gobierno reflejan el hartazgo generalizado de una sociedad española que ve cómo los casos de corrupción se multiplican alrededor de la figura de Sánchez sin que el presidente dé explicaciones convincentes ni tome medidas drásticas.

El encarcelamiento de Santos Cerdán ha sido la gota que ha colmado el vaso. El que fuera hombre de confianza del PSOE se encuentra entre rejas por su presunta implicación en una trama de corrupción que alcanza las más altas esferas del partido socialista. Pero no es el único.

La imputación de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, ha destapado una red de corrupción que tiene como epicentro el llamado «caso Koldo». Las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia han puesto en el punto de mira a todo el entorno sanchista, incluyendo al propio Koldo García, ex asesor de Ábalos que da nombre al escándalo.