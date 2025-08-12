Un incendio en el parking del centro comercial Xanadú deja al menos diez coches calcinados

Un incendio se ha declarado este martes 12 de agosto en el parking del centro comercial Xanadú, en Madrid. El fuego ha calcinado al menos diez vehículos, según han confirmado fuentes de Bomberos de la Comunidad de Madrid. El fuego ha comenzado en un coche y se ha propagado rápidamente, afectando a los demás vehículos estacionados en la zona.

El aviso se ha recibido a las 19:30 horas. Se han desplazado al lugar del incendio cuatro dotaciones de bomberos. Han encontrado el fuego en estado avanzado. Xanadú es un centro comercial situado en el municipio de Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid, junto a la autovía de Extremadura.

No se han registrado daños personales ni heridos, y el incendio no ha llegado a extenderse a la vegetación circundante ni a las instalaciones del centro comercial. Las autoridades han evacuado preventivamente a los clientes que se encontraban en el área afectada, aunque ya se ha conseguido controlar la situación del incendio en el parking de Xanadú.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid permanecen trabajando en el lugar para asegurar la total extinción de las llamas y evitar cualquier reavivamiento del fuego. Por el momento, no se ha facilitado información sobre el origen del incendio. De momento, se desconocen las causas que habrían provocado este incendio.

Este martes 12 de agosto permanecen activos varios incendios en toda España. Entre ellos, resaltan los de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La Comunidad de Madrid se encuentra estos días en alerta máxima debido a las altas temperaturas y las condiciones secas que favorecen la aparición y rápida propagación de incendios forestales. Este lunes 11 de agosto se han desatado dos incendios en la Comunidad de Madrid, uno en Tres Cantos y otro en Alcalá de Henares. Los expertos han identificado las áreas con mayor riesgo para extremar las precauciones y evitar tragedias como las que han afectado recientemente a localidades cercanas.

Entre las zonas más vulnerables destacan las áreas forestales de la Sierra Norte: