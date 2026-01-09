El PP cita a los tres detenidos de Plus Ultra para acompañar a Zapatero en la comisión del Senado

El Partido Popular (PP) ha informado este viernes de su decisión de llamar a los tres detenidos de Plus Ultra para acompañar a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, como comparecientes en la comisión de investigación del Senado que indaga sobre la trama de corrupción del PSOE, en pos de «conocer la verdad sobre los escándalos» de esta empresa y de Forestalia. Los populares utilizarán su mayoría absoluta en la Cámara Alta para citar al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y a su CEO, Roberto Roselli, así como al empresario Julio Martínez, todos detenidos –y ya en libertad– por la UDEF el pasado mes de diciembre.

En relación con Forestalia, la intención del PP es citar a varios comparecientes, en una lista que encabeza Susana Sumelzo, ex secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, relacionada, dicen los populares, con los «chanchullos de este grupo empresarial». En el plan de ampliación de trabajo de la comisión de investigación en el Senado también se encuentra la citación a nombres como Gregorio Martínez, ex gerente del PSOE durante las primarias del partido en 2017, o Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este viernes que «la verdad va a salir a la luz y desde el PP vamos a seguir trabajando en la Comisión de investigación del Senado para que todos los españoles vean la verdadera cara del sanchismo», que define como «corrupción, mentira y una gran estafa».

«Zapatero aparece vinculado políticamente, y debe aclarar hasta dónde, en uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno, un entramado que conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas», ha añadido García, quien incide en que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al propio Zapatero «rescatar Aerolíneas les renta mucho».

También serán llamados a la comisión Ana de la Cueva Fernández, actual presidenta de Patrimonio Nacional y ex secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, así como miembro del Consejo Rector del FASSE, que acordó los rescates durante la pandemia y María Pilar Paneque, ex subsecretaria de Hacienda en 2020 y miembro del Consejo Rector del FASSE, que también era responsable de los rescates durante la pandemia.

En el plan de trabajo de la comisión de investigación se solicitará documentación referente al rescate de Plus Ultra a varias entidades públicas. Asimismo, se solicita a la SEPI el expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas.

Los «chanchullos» de Forestalia

El entorno del sanchismo está llamado a dar la cara en esta «ofensiva» del PP centrada también en los «chanchullos» del grupo empresarial Forestalia. Así serán incluidos Susana Sumelzo, ex secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, y Fernando Samper, presidente de la compañía.

Desde el Partido Popular recuerdan que «la UCO investiga el enorme entramado societario creado por Forestalia y la familia Sumelzo en torno a licencias eólicas y solares en Aragón. Para este caso, se pide al Ministerio para la Transición Ecológica las copias expedientes de concesión de licencias o autorizaciones para parques eólicos, líneas eléctricas, parques fotovoltaicos o cualesquiera otras autorizaciones, concedidas por parte del Gobierno, al Grupo Forestalia o entidades mercantiles participadas en cualquiera de sus formas jurídicas por este Grupo desde 2018 hasta finales de 2025.

Alicia García ha subrayado que «todo lo que rodea a Sánchez rezuma corrupción y eso no es casualidad, es el modus operandi de un Gobierno y un partido como el PSOE de Sánchez a lo que ya se les ha caído la careta y ahora tienen que rendir cuentas ante todos los españoles». Además, la portavoz del PP en el Senado ha asegurado que «la verdad va a salir a la luz» y que el partido, a través de la comisión de investigación, seguirá trabajando «para que todos los españoles vean la verdadera cara del Sanchismo: corrupción, mentira y una gran estafa».