El PP llama a Zapatero al Senado: «Está en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez»

El Partido Popular (PP) utiliza su mayoría absoluta en el Senado para citar a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, en la comisión de investigación de la Cámara Alta en la que se indaga sobre la trama de corrupción del PSOE. «Podría estar en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez», ha dicho Alicia García, portavoz del PP en el Senado, este jueves, justificando la llamada a Zapatero.

Esta convocatoria se da 24 horas después de la comparencia de Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista e implicado en el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos. El 30 de octubre también compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misma comisión de investigación del Senado.

Hasta la fecha, se había rechazado llamar a Zapatero a la comisión del Senado que investiga el inicialmente denominado caso Koldo, pero las últimas informaciones sobre su relación con Plus Ultra, y en concreto con el empresario Julio Martínez, han llevado al Partido Popular a incluir al ex presidente en un nuevo listado de comparecientes. Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que comparecerá Zapatero.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha descrito la situación como «especialmente grave» y ha anunciado que la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo cita a Zapatero en la comisión del Senado. Además, se ha referido a Santos Cerdán y sus ataques «a sus propios compañeros» en su reciente comparecencia.

«Tenemos una sombra de sospecha sobre José Luis Rodríguez Zapatero», ha comentado García sobre el ex presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, que se encuentra implicado en el caso Plus Ultra. «Hemos conocido que un ex presidente podría formar parte de este entramado», ha dicho, en referencia a Zapatero. «Podría estar implicado en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez», ha añadido. «Si uno cae, el otro queda expuesto», ha completado la portavoz popular este jueves, explicando por qué Zapatero es el único líder destacado socialista que apoya a Pedro Sánchez.