El PP de Extremadura denuncia el robo de cajas fuertes con votos por correo: «Hay algo organizado detrás»

El Partido Popular de Extremadura ha denunciado la existencia de una «estrategia absolutamente organizada» para robar el voto por correo. En concreto, en la localidad de Fuente de Cantos donde un grupo de personas se hizo anoche con la «caja fuerte» de la Oficina de Correos y con todas las papeletas certificadas. Según el secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, «nos están robando la democracia».

«No se puede poner en entredicho la democracia», ha asegurado en la mañana de este jueves el número dos del PP en Extremadura que, ante la gravedad de los hechos, ha pedido la apertura de un «procedimiento extraordinario» para que todos los ciudadanos puedan cumplir con su derecho a voto el próximo día 21 de diciembre.

Éste pasado miércoles, en Fuente de los Cantos, un grupo de asaltantes se ha hecho con la caja fuerte de la Oficina de Correos de la localidad, misma en la que se habían depositado todos los votos por correo. También los votos de los municipios cercanos de Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

Horas más tarde, se producía otro robo en condiciones similares en las oficinas de Torremejías y de Santa Amalia. En cambio, cuando llegaron a la caja fuerte, no había ninguna papeleta dado que estos municipios envían su correspondencia a la máxima celeridad posible a Mérida, sede del Ejecutivo regional.

«Si un Estado democrático no puede garantizar el derecho a voto de sus ciudadanos, ¿qué clase de Estado tenemos y qué clase de democracia tenemos?», se ha preguntado Bautista.

«Es una estrategia absolutamente organizada, no es una cuestión puntual», ha aseverado a la vez que ha puesto el foco en la existencia de una presunta una trama para hacerse con el voto por correo en la región y, con ello, atacar al PP en un momento en el que lidera las encuestas.

Con todo, el número dos del PP ha llamado a la «cautela». A la espera de conocerse el número de votantes a los que han afectado todas estas cuestiones, lo único claro es que éstas personas «ya no pueden contar como votantes». Es por ello que, desde el partido en Extremadura, se ha pedido la apertura de una investigación y hacer posible que todas estas personas, que pidieron su voto por correo y lo depositaron ya en las oficinas de correspondencia local, puedan volver a votar con todas las garantías.

«Esto es muy grave», ha insistido Bautista. «Nos están robando la democracia y el próximo domingo tendremos que responder contundentemente, yo no pido el voto al PP, sino una movilización masiva», ha asegurado. «No es posible que nadie, de una manera organizada, quiera quitar éste derecho», ha zanjado.