Oriol Junqueras lo tendrá difícil para vender el acuerdo de financiación a Junts. El líder de ERC ha acabado aceptando 4.700 millones, una cifra muy alejada de los 22.000 millones que fijó el Govern catalán, en los inicios del procés, como déficit fiscal anual.

Junts, de hecho, se ha apresurado a colgar un vídeo de un minuto en X preguntándose: «¿Dónde está el concierto económico que se pactó con Salvador Illa?». Incluye la imagen de una pancarta colgada en el Palau de la Generalitat con la expresión «Comienzan las rebajas». Obviamente estaba preparado de antemano.

Míriam Nogueras y Mònica Sales, las dos mujeres en ascenso en el partido de Puigdemont, ya salieron ayer en rueda de prensa para presionar a Junqueras y agitar, de paso, a la militancia de Esquerra. La portavoz en Madrid reclamó un concierto económico «como el que ya tienen los vascos».

En cambio, el líder de ERC ha anunciado que el acuerdo supone «4.700 millones más», es decir, un 12% más en la «capacidad presupuestaria». Junqueras ha hecho unas declaraciones, a la salida del Palacio de La Moncloa, de pie y de apenas diez minutos.

El pacto, por otra parte, se enfrenta ahora a un torturoso recorrido parlamentario porque tendrá que ser aprobado en el Congreso. El propio presidente de ERC lo ha remarcado dos veces. Es decir que, sin los votos de Junts —y el resto de socios del Gobierno— es inviable. Los de Puigdemont anunciaron ya en noviembre que rompían relaciones con el PSOE.

A preguntas de los periodistas, el dirigente republicano tampoco ha querido entrar al trapo y se ha curado en salud. «Somos respetuosos con las opiniones de todos los partidos», ha afirmado, pero ha advertido que Junts será «responsable de lo que vote».

Hasta ha intentado dorar la píldora y, en vez de utilizar la expresión «Països Catalans», como es habitual en él, se ha referido al «arco mediterráneo» para aludir a la Comunidad Valenciana o Baleares.

Además, no ha aclarado si ERC votará los Presupuestos de Sánchez o los de Illa. En cambio, ha afirmado que hay un «acuerdo sobre el modelo de financiación», pero no sobre el «modelo de recaudación». «Sobre si se dan las condiciones necesarias para iniciar una negociación presupuestaria, la respuesta es que aún no», ha añadido.

Tampoco ha aclarado, en realidad, si Esquerra apoyará el envío de tropas a Ucrania como anunció Pedro Sánchez, aunque ha dicho que su partido está siempre a favor de «la paz».