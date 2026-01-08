Junqueras arranca a Sánchez la financiación «singular» para Cataluña y se jacta: «Ganamos soberanía»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha comunicado en sus redes sociales la consecución del acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dará paso al nuevo sistema de financiación autonómica «singular» para Cataluña. Tras la reunión, que ha durado algo más de una hora, Junqueras se ha vanagloriado de la «soberanía» que ha ganado Cataluña gracias a su gestión.

Segun Junqueras «Conseguimos una nueva financiación para fortalecer Cataluña. Más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas, para autónomos. Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no vamos a renunciar a nada. Éste es el papel de ERC. Ganar más SOBERANÍA para Cataluña: reforzamos el país en beneficio de la gente».

El líder de ERC ha admitido, sin embargo, en un breve contacto ante los medios que el acuerdo de recaudación sigue pendiente de cerrarse. De acuerdo con lo firmado por ERC y el PSOE en el acuerdo que dio luz verde a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, en este año 2026 Cataluña tenía que recaudar y gestionar la totalidad del IRPF.

Ese punto del acuerdo de investidura de Salvador Illa no va a poder cumplirse, según admiten desde la propia ERC en este 2026, puesto que «todavía no está dotada del personal suficiente la Agencia catalana». Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez asegura que, de acuerdo con su plan, Cataluña podrá recaudar, gestionar y disponer de todos los impuestos en un futuro próximo y que se el acuerdo se irá implementando desde que se formalice hasta el 2028, cuando consideran que la autonomía recaudatoria será plena en Cataluña.

Junqueras, previendo quizás las críticas de otras formaciones independentistas, como Junts o incluso Aliança Catalana, ha señalado que «Podían haberlo hecho otros pero hemos sido nosotros» y ha calificado de «buen acuerdo» el pacto que mañana explicará con detalle la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

4.700 millones más

El acuerdo alcanzado por Junqueras y Sánchez se basa en el principio de «ordinalidad», según ha explicado el propio Junqueras, que consiste en que las comunidades autónomas deben conservar su orden en función de su capacidad económica (ingresos, esfuerzo fiscal) después de que se apliquen las aportaciones a los fondos de nivelación. Así, Junqueras lo ha interpretado con estas palabras: «si Cataluña es la tercera en aportación, que también lo sea a la hora de recibir».

Según el cálculo establecido por los servicios y expertos económicos de ERC, con la aplicación de esta financiación «singular» Cataluña va a pasar a recibir 4.700 millones anuales más.

Por su parte, fuentes del Gobierno de La Moncloa insisten en que el objetivo es «garantizar más recursos para todas las CCAA» y subrayan que se trata de «un nuevo sistema, donde todos los territorios recibirán más transferencias, para reforzar el Estado del Bienestar». De hecho, el Ejecutivo defiende que cualquier comunidad autónoma que lo desee puede acogerse a este nuevo modelo de financiación pactado entre Junqueras y Sánchez.