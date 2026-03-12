Castilla- La Mancha

Illescas inaugura hoy el Señorío Plaza: el enorme centro comercial con ocio y más de 30 tiendas

El centro comercial está situado en el barrio del Señorío de Illescas, con acceso directo desde la A-42

El centro comercial Señorío Plaza, en Illescas
La localidad manchega de Illescas ha dado el pistoletazo de salida a uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de la zona en los últimos años. El nuevo parque comercial y de ocio Señorío Plaza ha celebrado su inauguración oficial con la presencia de autoridades locales, operadores, empresas colaboradoras y responsables del proyecto.

El complejo aspira a ser referencia para el comercio y el ocio y la restauración, tanto de la comarca como del sur de la Comunidad de Madrid. Durante el acto institucional en las propias instalaciones, los asistentes han podido conocer de primera mano el proyecto y recorrer algunos de los espacios de este nuevo destino comercial situado en el barrio del Señorío de Illescas, con acceso directo desde la A-42.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha subrayado la importancia que proyectos como Señorío Plaza tienen para el desarrollo económico y social del municipio. Añade que ya no habrá que desplazarse a otras ciudades, algo especialmente relevante en una zona con notable crecimiento demográfico como La Sagra.

Representantes políticos en Señorío Plaza, en Illescas
70 millones de inversión en el centro comercial de Illescas

Tras la intervención del alcalde, Carlos Martín, él agradeció la participación de empresas, profesionales y equipos técnicos en el proyecto, en representación de Ordesa Building, la promotora y constructora. Laura Torres e Iván Ortuzar, representantes de la comercializadora Wit Retail, destacaron la confianza de los operadores que apostaron por instalarse en el complejo.

Han explicado que Señorío Plaza representa una inversión superior a 70 millones de euros. Esto refleja la apuesta empresarial por el crecimiento económico de la localidad. El parque comercial contará con más de 30 operadores y alrededor de 1.300 plazas de aparcamiento. Entre las destacadas instalaciones se encontrarán marcas como Alcampo, Lidl, Sprinter, Kiabi, Joma, Action y JYSK.

