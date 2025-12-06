Fecha confirmada: el día para la apertura del centro comercial de 90.000 metros en Madrid

Señorío Plaza, el nuevo centro comercial de 90.000 m² en Illescas, a sólo media hora de Madrid, abrirá sus puertas en la primavera de 2025. Con una inversión de 70 millones de euros, este proyecto destacará por su arquitectura vanguardista y amplios espacios abiertos. El centro se dividirá en varias zonas: 30.000 m² estarán destinados a locales comerciales, entretenimiento y ocio, mientras que otros 10.000 m² se dedicarán a restaurantes y cafeterías. Contará con tiendas de grandes marcas nacionales e internacionales como Alcampo, Kiwoko, Sprinter, Feu Vert y Toy Planet, además de una bolera interactiva, zonas de juegos como tirolinas y rocódromos, y una oferta gastronómica que incluye Vips, Popeyes, Burger King y McDonald’s.

La ubicación en el barrio del Señorío, junto a la autovía A-42 en Toledo, lo convertirá en un punto de encuentro para los madrileños y visitantes. Además, el proyecto contribuirá significativamente a la economía local, generando más de 600 puestos de trabajo. Con un enfoque en la accesibilidad, la sostenibilidad y el entretenimiento familiar, Señorío Plaza se perfila como uno de los centros comerciales más grandes y modernos de España, ofreciendo una experiencia completa que combina compras, gastronomía y ocio en un entorno único.

Señorío Plaza, el nuevo centro comercial de Madrid

Señorío Plaza, el nuevo centro comercial de Illescas (Toledo), abrirá sus puertas en la después de la Navidad de 2025, tras una inversión de 70 millones de euros. Este centro de 90.000 metros cuadrados estará situado junto a la A-42, lo que lo convierte en un punto de acceso estratégico desde Madrid y Toledo. Con una superficie de 30.000 metros cuadrados destinados a locales comerciales, ocio y restauración, Señorío Plaza se perfila como uno de los centros más grandes y modernos de la región, cubriendo las necesidades de todo tipo de público, desde familias hasta jóvenes y adultos.

El centro contará con más de 30 locales que albergarán grandes marcas nacionales e internacionales, abarcando sectores como moda, deporte, hogar y entretenimiento. Entre las marcas ya confirmadas se encuentran Kiwoko, Sprinter, Toy Planet, Ideal Home y Magic Waho. Además, ofrecerá una amplia oferta gastronómica con restaurantes como VIPS, Ginos, Big Pizza, Maki Toki, Kebabish, Popeyes, McDonald’s y Burger King, lo que ampliará las opciones para los visitantes. La sección de ocio incluirá una bolera interactiva, un centro de entretenimiento infantil con tirolinas y un rocódromo, así como un cine Cines Odeón.

El diseño del centro se caracterizará por su arquitectura vanguardista, con amplios espacios abiertos, zonas verdes y un ambiente único y acogedor. Se espera que esta propuesta innovadora no sólo atraiga a personas de la región, sino también a turistas de otras comunidades autónomas, convirtiéndose en un importante punto de encuentro y disfrute para toda la familia. Más allá de las tiendas y restaurantes, habrá varias zonas de aparcamiento para garantizar la comodidad de los visitantes.

La ubicación del centro comercial, en el barrio del Señorío de Illescas, facilitará el acceso a más de 250.000 personas de los alrededores, lo que aumentará la afluencia de público y contribuirá al desarrollo económico de la zona. Además, se prevé quegenere más de 600 empleos directos, sin contar los empleos indirectos relacionados con la logística y el transporte, lo que beneficiará considerablemente a la economía local.

Con la proximidad de su apertura, Señorío Plaza se consolida como una de las aperturas más esperadas de 2025. Este centro no solo ofrecerá una experiencia de compra, ocio y restauración, sino que también se convertirá en un referente comercial en Castilla-La Mancha, atrayendo tanto a residentes como a visitantes de otras zonas. La combinación de marcas reconocidas, amplias instalaciones y propuestas de entretenimiento lo convierte en una opción ideal para disfrutar del tiempo libre en familia y con amigos.

Centro comercial en la zona de ‘La Maquinilla’

Por otro lado, Colmenar Viejo, al norte de Madrid, se prepara para acoger un nuevo centro comercial en la zona de «La Maquinilla», impulsado por Nhood España. Este proyecto contará con una superficie de 16.530 metros cuadrados, distribuidos en 16 locales en la planta baja y cuatro en la planta alta. Además, incluirá un aparcamiento con más de 625 plazas y un edificio independiente destinado a la restauración.

El nuevo espacio destacará por su accesibilidad y comodidad, proporcionando una experiencia de compra y ocio que enriquecerá tanto a los vecinos como a los visitantes. Según el concejal de Actividades de Colmenar Viejo, Jorge Domínguez Jiménez, este proyecto representa «una gran oportunidad» para convertir al municipio en un referente comercial dentro de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Se espera que el centro comercial impulse la economía local y atraiga a más visitantes a la región.

Aunque su apertura está programada para el próximo año 2026, el centro ya ha logrado comprometer más del 85% de sus locales, con la incorporación de marcas nacionales e internacionales de distintos sectores.