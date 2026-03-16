El concejal de Compromís detenido por abofetear a su pareja queda en libertad como investigado

El edil Rafael Ramón Mompó, concejal de la coalición nacionalista Compromís en Altea (Alicante) detenido este domingo por la Guardia Civil en Jávea (Alicante) por abofetear y causar lesiones a su pareja, ha sido puesto en libertad por la Plaza Número 1 de Violencia de Género del Tribunal de Instancia de Denia (Alicante) y como investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato con lesiones y coacciones leves.

La puesta en libertad del concejal detenido la noche del domingo en Jávea por la Guardia Civil se produce porque ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección. Y el juzgado no ha considerado que se dieran los requisitos para ello.

A su vez, la víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. Compromís ha suspendido cautelarmente de militancia al edil, en tanto que en el Ayuntamiento ha sido suspendido, también, cautelarmente de sus delegaciones.

Además, el juzgado ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm, también en Alicante. Todo ello, según ha informado Europa Press de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Rafael Ramón Mompó es un concejal destacado del Gobierno en Altea. En su gestión municipal a lo largo de la actual legislatura, había sido acusado desde las filas del PP, en junio de 2025, de «eludir sus responsabilidades institucionales» pese a que ostentaba la presidencia de todas las comisiones informativas. Y, también, antes, había sido acusado por el PP de paralizar la renovación de la comisión Antifraude.

Por su parte, como se ha dicho, Compromís ha suspendido de militancia cautelarmente al edil «de acuerdo con los mecanismos internos de la organización» y hasta que cuente con «más información oficial» sobre la resolución del caso que afecta al citado concejal.