Guerra de Irán en directo | Precio del petróleo hoy, última hora de los ataques y bombardeos y noticias de Trump
Última hora de la guerra de Irán, EEUU e Israel en directo: última hora de los ataques, bombardeos, precio del petróleo y noticias de Trump
La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa marcando la actualidad internacional con una nueva jornada de ataques en Oriente Medio.
El Ejército israelí ha anunciado que este domingo lanzó una ola de ataques “a gran escala” en el oeste de Irán. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que «perseguirá sin descanso» al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha respondido con una serie de bombardeos con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio. En este contexto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado haber destruido la isla de Jark.
El conflicto no sólo está teniendo consecuencias militares, ya que el encarecimiento del petróleo está provocando fuertes subidas en el precio de la gasolina en numerosos países.
En OKDIARIO te contamos minuto a minuto la última hora de los bombardeos, ataques, reacciones y todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio por la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel.
Reino Unido condena a Hezbolá y ve «inaceptable» el desplazamiento forzado de libaneses por ataques israelíes
La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha mostrado a última hora de este domingo su apoyo al Gobierno de Líbano en un comunicado en el que ha tachado de «inaceptable» el «desplazamiento forzado de cientos de miles de libaneses» ante los bombardeos de Israel, a la vez que ha condenado los ataques contra este país por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá, emprendidos al calor de la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en el primer día de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel.
Australia y Japón confirman que no enviarán barcos para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz
Los Gobiernos de Australia y Japón han confirmado este lunes que no enviarán buques para proteger a los barcos petroleros que intenten cruzar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo a la navegación impuesto por Irán en este punto estratégico para el transporte mundial de petróleo, como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Irán advierte de «otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía» ante los ataques a la isla de Jark
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en la madrugada de este lunes a Estados Unidos e Israel de que atacar la estratégica isla de Jark, uno de sus epicentros petroleros, derivará en «otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo», después de que las medidas militares de Teherán contra el tránsito en el estrecho de Ormuz, parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, haya llevado al precio del barril de crudo a superar los 100 dólares.
Un ataque con drones provoca un incendio cerca del Aeropuerto de Dubái
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado este domingo de que están trabajando para controlar un fuego declarado cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, tras el impacto de un dron que ha alcanzado a un tanque de combustible en esa misma zona, blanco de diversos ataques aéreos desde el inicio de las hostilidades en la región por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta de Teherán contra territorios israelíes y bases militares estadounidenses de Oriente Próximo.
El secretario de Energía de EEUU cree que la guerra con Irán terminará «en las próximas semanas»
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree que la guerra con Irán terminará «en las próximas semanas», lo que pondrá fin a la interrupción en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, que ve como un «sufrimiento a corto plazo» necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.
Trump augura que la OTAN enfrentará «muy mal futuro» si los aliados no ayudan a EEUU a desbloquear Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un «muy mal futuro» si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
Trump pide acusar de «traición» a los medios que difunden «información falsa» sobre la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este domingo que los medios de comunicación que informaron de la incapacitación del portaaviones estadounidense ‘Abraham Lincoln’ por parte del Ejército de Irán deberían ser acusados de «traición» por difundir información falsa.
Starmer y Trump coinciden en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han conversado este domingo sobre la importancia de «reabrir» el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de tránsito de crudo más importantes del mundo, donde la navegación se ha visto afectada por el bloqueo impuesto por Irán en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Una milicia proiraní de Irak asegura haber matado a seis personas en un ataque contra la base Victoria de EEUU
Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han reivindicado este lunes un ataque contra la base Victoria de Estados Unidos, situada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak, en el que han muerto seis personas y otras cuatro han resultado heridas, según ha asegurado el grupo.
El precio del crudo Brent supera los 105 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% a las 8.22 horas y cotizaba por encima de los 105 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Israel lanza nuevas «operaciones terrestres limitadas»
El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevas «operaciones terrestres limitadas» contra «bastiones clave» del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos y operaciones terrestres contra el país durante las últimas semanas, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Irán denuncia ataques israelíes contra el aeropuerto de Teherán y un complejo residencial «densamente poblado»
Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados en la noche de este domingo por el Ejército israelí contra Irán ha impactado sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, así como en un complejo residencial de la ciudad de Arak (centro), a propósito de la escalada de hostilidades desatada en la región tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.
«En el marco de los continuos ataques contra zonas civiles, el aeropuerto de Mehrabad ha vuelto a ser blanco de aviones de combate israelíes hace unos minutos», según ha confirmado el portal iraní de noticias Sepah News, muy próximo a la Guardia Revolucionaria.