Guerra de Irán en directo | Precio del petróleo hoy, última hora de los ataques y bombardeos y noticias de Trump

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa marcando la actualidad internacional con una nueva jornada de ataques en Oriente Medio.

El Ejército israelí ha anunciado que este domingo lanzó una ola de ataques “a gran escala” en el oeste de Irán. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que «perseguirá sin descanso» al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha respondido con una serie de bombardeos con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio. En este contexto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado haber destruido la isla de Jark.

El conflicto no sólo está teniendo consecuencias militares, ya que el encarecimiento del petróleo está provocando fuertes subidas en el precio de la gasolina en numerosos países.

En OKDIARIO te contamos minuto a minuto la última hora de los bombardeos, ataques, reacciones y todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio por la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel.