La dictadura de los ayatolás de Irán ha atacado este sábado con dos misiles balísticos de alcance intermedio Diego García, una base militar conjunta estadounidense-británica en medio del Océano Índico, según han informado varios funcionarios estadounidenses este sábado. Ninguno de los misiles ha alcanzado la base. En cambio, el lanzamiento marca el primer uso operativo de misiles balísticos de alcance intermedio por parte de la dictadura de los ayatolás en Irán y un intento significativo de extender su influencia más allá de Oriente Medio y amenazar los intereses estadounidenses. La dictadura de los ayatolás de Irán demuestra que sus misiles pueden llegar hasta España: ataca una isla británica del Índico a 3.800 kilómetros. Este lanzamiento reabre un debate sobre el alcance de los misiles iraníes en plena guerra entre Estados Unidos e Israel y la dictadura de los ayatolás.

Uno de los misiles falló en vuelo, y un buque de guerra estadounidense disparó un interceptor SM-3 contra el otro, según las fuentes consultadas.

El ataque iraní a la isla Diego García, a unos 4.000 kilómetros de la dictadura de los ayatolás de Irán, implica que sus misiles tienen un alcance mayor del que Teherán había reconocido anteriormente. El ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de los ayatolás de Irán, Abbas Araghchi, declaró el mes pasado que la tiranía ha limitado de forma deliberada el alcance de sus misiles a unos 2.000 kilómetros.

Iran Watch, parte del Proyecto de Wisconsin para el Control de Armas Nucleares, afirma que Irán posee misiles operativos con un alcance de 4.000 kilómetros. El Centro de Investigación y Educación Alma de Israel ha situado el alcance máximo de los misiles iraníes en torno a unos 3.000 kilómetros, pero señala que existen informes sobre el desarrollo de armas con mayor alcance.

¿Dónde está Diego García y por qué se llama así?

Diego García es una base estratégica en la que Estados Unidos tiene bombarderos, submarinos nucleares y destructores de misiles guiados.

Recientemente, Gran Bretaña mantuvo conversaciones para ceder la soberanía de Diego García y las islas Chagos a Mauricio, al tiempo que negociaba un contrato de arrendamiento a largo plazo para mantener la base militar estadounidense-británica en la isla.

Diego García es la isla más grande del archipiélago de Chagos. Ha servido como base militar conjunta británico-estadounidense desde la década de 1970, tras la expulsión de los chagossianos por el gobierno británico. Las islas Chagos son un territorio británico de ultramar. El 22 de mayo de 2025 se firmó un tratado para transferir la soberanía del Reino Unido a Mauricio, con la condición de que la base militar en la isla permaneciera bajo control británico durante al menos 99 años. El acuerdo puede renovarse por 40 años adicionales tras el período inicial de 99 años, y por un período adicional posteriormente.

La isla fue descubierta por marineros portugueses en 1512 y permaneció deshabitada hasta que los franceses comenzaron a utilizarla como colonia de leprosos y para plantaciones de coco a finales del siglo XVIII. Tras las guerras napoleónicas, la isla pasó a estar bajo control británico. Formó parte de Mauricio hasta 1965, cuando se integró en el recién creado Territorio Británico del Océano Índico.

Las islas deshabitadas fueron descubiertas por el navegante, explorador y diplomático portugués Pedro Mascarenhas en 1512, y fueron nombradas inicialmente como Dom Garcia, en honor a su protector, Dom Garcia de Noronha. Otra expedición portuguesa con un explorador español de origen andaluz, Diego García de Moguer, redescubrió la isla en 1544 y la bautizó con su propio nombre. García de Moguer murió ese mismo año en el viaje de regreso a Portugal por el Océano Índico, frente a la costa sudafricana.