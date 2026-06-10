El jefe del Pentágono va a Guantánamo para desafiar al castrismo: «Sería imprudente que Cuba obtenga armas»

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha desembarcado en Guantánamo con un claro mensaje: desafiar al castrismo. El secretario de Guerra de Estados Unidos viaja a la base de EEUU en Cuba en plena escalada de tensiones entre Washington y La Habana, por las sanciones, el bloqueo petrolero y la mayor presión sobre las autoridades cubanas para que la dictadura castrista ponga su punto final.

Ante las tropas estadounidenses desplegadas en la base, Hegseth, en pantalón corto y camiseta que dejaba ver sus sorprendentes tatuajes, transmitió un mensaje de firmeza. Subrayó que el futuro de la isla depende de decisiones en Washington y del propio «liderazgo cubano», al tiempo que reafirmó la disposición de las fuerzas armadas norteamericanas.

Pete Hegseth dijo durante una visita a la base naval de Guantánamo, que considera «imprudente» cualquier intento de Cuba de obtener armas para atacar la base militar estadounidense en el este de la isla, y advirtió a La Habana de que no compre o piense en utilizar material bélico que pueda suponer una amenaza contra EEUU.

«Sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense», dijo Hegseth a las tropas de EEUU en Guantánamo, el más antiguo que Washington mantiene fuera de sus fronteras y el único en un país comunista. «No buscamos enemigos ni adversarios», agregó el funcionario.

Según el jefe del Pentágono, el liderazgo isleño se expondría «a un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que tampoco podrían soportar» porque «ningún país del mundo puede igualar la capacidad» militar de Estados Unidos. Hegseth insistió en que «el futuro de Cuba está en manos» del presidente, Donald Trump, y «de los dirigentes cubanos».

Secretary of War Pete Hegseth has arrived at Guantanamo Bay as the Trump administration intensifies pressure on Cuba. pic.twitter.com/TQ13jpinYn — Breaking911 (@Breaking911) June 10, 2026

«Lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba. No importa qué, el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible», ha dicho Hegseth a los militares estadounidenses desplazados en Guantánamo.