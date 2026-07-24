Argentina carga contra Rosalía: la cancelan en masa por su polémica publicación tras la final del Mundial 2026

Sus últimos movimientos en las redes sociales han jugado una mala pasada a Rosalía. La cantante ha vivido con especial intensidad el Mundial 2026 y, orgullosa de sus raíces, no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a la selección española. Sin embargo, un vídeo que compartió justo después de la final del torneo ha desatado una inesperada polémica al otro lado del charco. Se trataba de una publicación en la que aparecía la influencer Mia Khalifa celebrando la victoria de España mientras escuchaba de fondo La Perla, uno de los temas de Rosalía. «Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas», decía.

El mensaje no ha sentado del todo bien a los argentinos y, lejos de dejarlo estar, se ha generado un aluvión de críticas contra la catalana en las redes sociales. Pero no solo eso, y es que la polémica ha ido creciendo con el paso de las horas, hasta el punto de que se ha iniciado una campaña de cancelación que podría pasar factura a la imagen internacional de la artista.

Este jueves, 23 de julio, se iba a realizar un concierto homenaje a Rosalía en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad argentina de Córdoba. Sin embargo, tan solo unas horas antes de empezar, fue suspendido «por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas». La productora responsable del evento señaló que habían recibido «numerosos mensajes de odio y enfado» en relación al tributo y, añadían que lo entendían y que, por ello, habían tomado esta decisión. «Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción», explicaban.

Este no ha sido el único espectáculo que se ha cancelado en las últimas horas. El próximo sábado, 25 de julio, estaba previsto que Rosalía participara en el C Art Media como artista invitada, pero, tras la polémica surgida, también han decidido prescindir de su presencia. «Tras realizar la correspondiente evaluación de la situación y con el objetivo de preservar el normal desarrollo del evento, hemos tomado la decisión de dar de baja la participación de Rosalía», explicaban.

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Pero las cancelaciones no se han quedado únicamente sobre los escenarios. La firma DiosasOdiosas también ha emitido un comunicado en el que señala que, «por hechos de público conocimiento», han decidido no vestir a la catalana. «Desde siempre, en DiosasOdiosas defendemos nuestros valores, nuestra identidad y las decisiones que nos representan. Agradeceremos a quienes nos acompañan y entienden que hay límites que no estamos dispuestos a cruzar», señalan.

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Por otro lado, Jey Mammon, presentador del espacio televisivo Sábados con Jey, también ha explicado en sus redes sociales que el próximo sábado contaban con la presencia de Rosalía en plató, pero que, tras la polémica, prefieren no emitir el programa. «La nota ya está grabada, pero no la vamos a pasar. Una pena. Gracias por entender», concluía.

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Las explicaciones de Rosalía

Antes de sufrir esta oleada de cancelaciones, Rosalía, consciente de la indignación de la afición argentina, ya rompió su silencio para explicar por qué había compartido ese contenido en sus redes sociales. «Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón», escribía. Unas palabras que parecen que no han servido para calmar la tensión en el país latino.