Todo sobre Rosalía: su edad, estudios, de dónde es, dónde vive, sus parejas y qué trastorno tiene

Rosalía Vila Tobella, conocida internacionalmente como Rosalía, ha cambiado la forma en que el mundo ve la música. Su capacidad para fusionar el flamenco tradicional con los ritmos urbanos más contemporáneos la ha convertido en un fenómeno global que trasciende fronteras. Desde sus primeros pasos en Cataluña hasta su consagración en escenarios internacionales, la cantante ha demostrado que su éxito no es fruto del azar, sino de una combinación de talento, estudio y una visión única. A continuación, respondemos a las preguntas que todo el mundo se está haciendo sobre ella.

¿Qué trastorno tiene?

A lo largo de su carrera, la protagonista de nuestra noticia ha demostrado ser una mujer fuerte y perfeccionista, pero también cercana y transparente. En varias ocasiones, la artista ha hablado abiertamente de una condición que la acompaña desde hace años: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que puede dificultar la concentración, provocar olvidos frecuentes y complicar la gestión del tiempo. Lejos de ocultarlo, la cantante ha preferido abordarlo públicamente para visibilizar la importancia de la salud mental y romper con los estigmas que rodean a este tipo de diagnósticos. En más de una ocasión, incluso ha reconocido haber tenido despistes durante sus actuaciones y ha aprovechado esos momentos para disculparse con su público y explicar que se trataba de una consecuencia del TDAH.

Los discos de Rosalía

El recorrido musical de Rosalía es una historia de evolución constante. Su primer álbum, Los Ángeles (2017), fue una propuesta intimista y arriesgada, creada junto al productor Raül Refree. El disco combinaba el cante jondo con una estética moderna y minimalista y marcó su entrada en la industria discográfica con una identidad muy definida. Sin embargo, fue su segundo trabajo, El mal querer (2018), el que la catapultó al estrellato. Inspirado en una novela anónima del siglo XIII, el álbum reinterpretaba el flamenco desde una perspectiva contemporánea, incorporando elementos del pop, el trap y la electrónica. Canciones como Malamente, Pienso en tu mirá o Di mi nombre se convirtieron en himnos que cruzaron fronteras y redefinieron el sonido del género.

A partir de entonces, Rosalía amplió su repertorio con colaboraciones que reforzaron su talento. Su unión con J Balvin en Con altura la llevó a conquistar el mercado latinoamericano, mientras que temas como Brillo o La fama, junto a The Weeknd, confirmaron su presencia en la escena internacional. En 2022 lanzó Motomami, un álbum experimental y arriesgado que consolidó su reputación como una de las artistas más innovadoras del panorama mundial. En estos momentos está centrada en LUX, un disco cuyas canciones ya han cruzad fronteras.

¿De dónde es Rosalía y dónde vive?

Rosalía nació y creció en el municipio barcelonés de San Esteban de Sasroviras, una pequeña localidad situada a las afueras de la capital catalana. Desde su infancia, mostró un interés natural por la música, alentada por su padre, José Manuel Vila, quien la animó a cantar desde los siete años. Su formación artística comenzó en la escuela del Raval, y más adelante ingresó en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se especializó en flamenco.

Actualmente, la cantante reparte su tiempo entre España y Estados Unidos, donde desarrolla la mayor parte de sus proyectos internacionales. Aunque mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal y con la cultura catalana, su carrera global la ha llevado a establecerse en distintos lugares, entre ellos Miami y Los Ángeles, dos de las ciudades más influyentes en la industria musical.

Los novios de Rosalía

En el terreno sentimental, la vida de Rosalía también ha despertado gran interés. Durante varios años mantuvo una relación con el rapero C. Tangana, con quien compartió una historia personal y una colaboración que dio lugar a temas como Antes de morirme, una de las canciones que marcó sus primeros pasos hacia la fama.

Tras la mencionada ruptura, la artista continuó su carrera en solitario y, con el tiempo, inició una relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Juntos formaron una de las parejas más mediáticas del panorama musical, combinando talento, química y una complicidad evidente en cada aparición pública. En 2023, sin embargo, confirmaron su separación, algo que Rosalía afrontó con la discreción que la caracteriza, centrando nuevamente su energía en la música y en sus proyectos personales.

¿Quién es la hermana de Rosalía?

Entre las personas más importantes en la vida de Rosalía se encuentra su hermana mayor, Pilar Vila Tobella, conocida en el ámbito profesional como Pili Tobella. Nacida en 1990, Pilar ha sido una figura clave en la carrera de la artista, no solo como familiar, sino también como colaboradora creativa. Licenciada en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, Pilar ha desarrollado una carrera vinculada a la fotografía, el diseño y la dirección artística. Su influencia se aprecia en la estética visual de los proyectos de Rosalía: desde los videoclips hasta las sesiones fotográficas, pasando por el estilismo y la imagen escénica. Juntas comparten una complicidad evidente, fruto de una relación cercana que se remonta a su infancia.

Pilar, además, ha sido una presencia constante en los momentos clave de la carrera de Rosalía, acompañándola en giras, eventos y grabaciones. Aunque prefiere mantenerse en un segundo plano, su visión ha sido determinante para construir la imagen de una de las artistas más influyentes del siglo XXI.