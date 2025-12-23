El dardo de Alejandra Rubio que afecta a su primo José María Almoguera: «Soy la mala»

Alejandra Rubio atraviesa un momento personal delicado en lo que respecta a sus relaciones familiares. Cansada de malentendidos, reproches y silencios prolongados, la hija de Terelu Campos ha decidido hablar con claridad y hacerlo desde un espacio que conoce bien. En el programa Vamos a ver, donde colabora de forma habitual, la joven se ha sincerado tras las palabras que su primo, José María Almoguera, pronunció en una entrevista en ¡De Viernes!.

El hijo de Carmen Borrego dejó caer públicamente su decepción por la actitud de Alejandra en un momento importante de su vida. «Sabía que me iban a operar y no me ha preguntado ni qué tal», afirmó, señalando directamente a su prima. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que han tenido respuesta directa por parte de Rubio. Como no podía ser de otra forma, en OKDIARIO tenemos todos los datos.

El dardo de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio no ha esquivado la polémica y ha querido ofrecer su versión de los hechos. «Al final siempre parece que yo soy la mala», comenzó diciendo, dejando entrever el desgaste emocional que le produce esta situación familiar que se arrastra desde hace tiempo. Aun así, quiso restar dramatismo al conflicto y aclarar que entre ella y su primo «han pasado una serie de cosas durante mucho tiempo», pero que ninguna de ellas ha sido «grave».

La joven reconoció que la situación no se ha gestionado bien por ninguna de las partes. «Nadie ha gestionado bien. Ni él lo ha hecho, ni yo tampoco», explicó con sinceridad, evitando cargar toda la responsabilidad sobre un solo lado. En su intervención, Alejandra dejó claro que no desea reabrir heridas, pero sí que se tenga en cuenta el contexto completo. «No quiero recordar nada malo, solo que no se olviden las cosas que han pasado y que ha desencadenado en esto», matizó.

¿Cómo empezó la guerra?

Uno de los puntos más delicados del distanciamiento familiar ha sido la aparición de unos audios de Paloma Olmedo, ex mujer de José María Almoguera, en los que hablaba sobre Carmen Borrego y Terelu Campos. Preguntada por si ese episodio fue el detonante del conflicto, Alejandra fue clara y directa. «No los tuve en cuenta porque quedamos en eso», explicó, dejando ver que hubo un acuerdo previo para no dar mayor importancia al asunto.

Aunque reconoció que la situación no le resultó agradable, quiso dejar claro que no ha vivido anclada a ese episodio. «No me hizo gracia, pero tampoco se lo voy a reprochar toda la vida», afirmó. Eso sí, dejó claro que su postura siempre ha sido firme cuando se ha tratado de defender a su familia. «Yo defendía a Carmen y lo sigo haciendo», añadió, reafirmando su lealtad hacia su tía.

En uno de los momentos más sinceros de su intervención, Alejandra Rubio reconoció que sí habló con su primo y que le pidió disculpas por no haberle escrito tras su operación. Asumió ese error sin excusas, aunque explicó que forma parte de su manera de ser. «Soy así, pero eso no justifica que no le enviase», admitió, mostrando autocrítica y responsabilidad.

Sobre otros aspectos más privados de la relación, la joven prefirió guardar silencio. «Lo demás, me lo quedo para mí», sentenció, marcando un límite claro entre lo que está dispuesta a compartir públicamente y lo que pertenece al ámbito más íntimo.

La otra polémica familiar

Más allá de los conflictos con su familia materna, Alejandra Rubio también se ha visto envuelta indirectamente en la polémica que afecta a su familia política. En Vamos a ver, la colaboradora se pronunció sobre la denuncia pública de su suegro, Carlo Costanzia padre, quien emprenderá acciones legales contra Mar Flores.

Tras ver el vídeo que centró el debate en el programa, Alejandra quiso ser especialmente cuidadosa con sus palabras. «Voy a intentar ser lo más objetiva del mundo porque este vídeo ha empezado diciendo que Carlo vuelve a cargar contra Mar y yo no le veo cargar contra nadie, solamente veo un hombre que está defendiendo su honor y su verdad», explicó ante sus compañeros.

La hija de Terelu Campos insistió en la importancia de ceñirse a los hechos y subrayó un aspecto clave. «Siendo objetivos, que es lo que yo estoy intentando hacer, no tiene ninguna condena», aseguró, defendiendo la presunción de inocencia de su suegro en medio de la controversia.

Durante el debate, Alejandra también se mostró partidaria de que todas las partes implicadas puedan expresarse libremente. «Me parece bien que ambas partes den su versión de los hechos y que él se defienda. Los dos están defendiendo su verdad», declaró, dejando claro que su postura no nace del enfrentamiento, sino de la voluntad de comprender todas las versiones.

Como vemos, Alejandra Rubio vive un momento de gran exposición mediática, tanto por su trabajo como colaboradora como por las situaciones personales que rodean a su familia y a la de su pareja. Aun así, sus palabras reflejan un intento constante por mantener el equilibrio, asumir errores cuando corresponde y defender a los suyos sin caer en enfrentamientos innecesarios.