Violeta Mangriñán se defiende ante las críticas por burlarse del Ramadán: «Respeto todas las religiones»

Violeta Mangriñán atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria tras una polémica que ha traspasado el ámbito digital y ha tenido consecuencias personales. Una publicación en Instagram, considerada ofensiva por numerosos usuarios, ha provocado una oleada de críticas, amenazas y comentarios negativos, obligándola a emitir varios comunicados para pedir disculpas y aclarar su postura.

El origen de la controversia se remonta a una imagen publicada por Mangriñán en la que aparecía un plato de jamón acompañado de varias cervezas, junto al texto «Feliz Ramadán». El mensaje fue difundido en pleno mes sagrado musulmán, periodo en el que los creyentes practican el ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol, absteniéndose de comer y beber durante esas horas por motivos religiosos.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una burla hacia el Ramadán y las prácticas del islam, lo que generó una rápida reacción en redes sociales. En cuestión de horas, la influencer comenzó a recibir mensajes de reproche, críticas públicas e incluso insultos, situándola en el centro de un intenso debate sobre respeto religioso y responsabilidad en el uso de ciertas plataformas.

Violeta Mangriñán se defiende

Ante la magnitud de la reacción, Violeta Mangriñán publicó un mensaje en el que quiso aclarar su postura y pedir disculpas. «No tengo nada en contra de los musulmanes y su religión, la verdad es que no tengo nada en contra de ninguna religión y por supuesto las respeto todas», escribió.

Asimismo, añadió: «Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por mi culpa, os aseguro que no era esa mi intención», subrayando que su publicación no pretendía ridiculizar las creencias de ninguna comunidad.

No obstante, la influencer también denunció el tono de algunos mensajes recibidos. «Insultar y denigrar a alguien pidiendo respeto es, cuanto menos, incongruente», afirmó, defendiendo que ha respondido personalmente a quienes le han reclamado respeto «desde el respeto».

La polémica ha ido más allá de la crítica pública. Violeta ha denunciado haber recibido amenazas de muerte y mensajes dirigidos contra su familia, incluidos comentarios como «tiene que morir tu hija» o «cuidado con tus hijas». En un nuevo comunicado, lamentó que el acoso no se haya limitado a su persona: «Ensañarse conmigo no es suficiente, también lo han de hacer con mis hijas, mi familia y mi negocio».

La empresaria ha asegurado que ya ha puesto los hechos en conocimiento de la policía local de las zonas donde se encuentran sus establecimientos, tras detectar una oleada de reseñas negativas y amenazas de daños materiales contra sus locales. «Las disculpas públicas no sirven de nada porque el que quiere odiar por encima de todo, así lo hará diga lo que diga y haga lo que haga», comentó al respecto.

Violeta Mangriñán ha explicaciones

Violeta ha comparado su publicación con una polémica protagonizada por la humorista Lalachus durante las Campanadas de RTVE 2024-2025. En aquella ocasión, la cómica mostró una estampita que parodiaba el Sagrado Corazón de Jesús sustituyendo el rostro por la vaquilla del concurso televisivo Grand Prix.

«Yo soy cristiana y me lo tomé a risa… Me pareció un meme de, jolín, con lo bueno que está el jamón, lo que se pierden. Tampoco me parece una provocación porque ellos, al final, no comen jamón. A mi modo de ver, no era tan grave», ha explicado.

Sus palabras han reavivado el debate sobre los límites del humor y la sensibilidad religiosa en una sociedad cada vez más diversa, donde el alcance inmediato de las redes sociales amplifica tanto los mensajes como sus consecuencias.

La presión mediática y el aluvión de mensajes han tenido un impacto emocional notable en la creadora de contenido. La modelo ha confesado haber sufrido ataques de pánico en los días posteriores a la polémica: «Ayer sí que me dieron dos ataques de pánico y anteayer también. Estuve todo el día en el baño encerrada llorando, pero hoy digo: no me da la gana. ¿Por qué tengo que tener miedo? Si es que yo no he hecho nada malo».

Además, denuncia que algunos usuarios la han etiquetado ideológicamente a raíz del incidente. «También me están tildando de ser de extrema derecha cuando no lo soy. O sea, que no pasaría nada porque vivimos en un Estado de Derecho», lamenta, rechazando las interpretaciones políticas de su publicación.

Una polémica muy comentada

El caso ha reabierto la reflexión sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el papel de las redes sociales como espacios de convivencia. La inmediatez y viralidad propias de estas plataformas pueden convertir un mensaje desacertado en una crisis reputacional en cuestión de horas, con consecuencias que trascienden la pequeña pantalla.

Expertos en comunicación digital subrayan que figuras públicas con gran número de seguidores están sometidas a un escrutinio constante, y que cualquier contenido relacionado con religión, identidad o cultura requiere especial sensibilidad. Al mismo tiempo, advierten del riesgo de que la crítica legítima derive en acoso, amenazas o campañas de desprestigio.

Mientras la polémica continúa generando debate, Violeta ha optado por mantener un perfil más prudente. La evolución del caso marcará un antes y un después y, como no podría ser de otra forma, seremos los primeros en dar la última hora.